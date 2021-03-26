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شاهد.. لحظة تصادم قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو، يكشف لحظة تصادم قطاري سوهاج والذي أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

وعلق "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة قائلًا: "هذه لحظة الفاجعة القطار القادم من أسوان اصطدم بالقطار الذي أمامه الساعة 12 ظهرا وقت صلاة الجمعة"، معلقا: وتكون هذه الكارثة الحقيقية"".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 91 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).

وأضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا).

وأكد توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج، مشيرًا إلى توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم محزون استراتيجي تم الدفع بهم كدعم طبي من المركز القومي لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج.

وتابع أنه تم الدفع بتعزيزات طبية من محافظة القاهرة إلى سوهاج، حيث أقلعت قبل قليل طائرة تحمل فرق طبية بمختلف التخصصات الطبية لمستشفيات محافظة سوهاج وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم.


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