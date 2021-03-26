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يسرا تعلق على حادث قطار سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حرصت الفنانة يسرا، على نعي ضحايا تصادم قطاري سوهاج، وتقديم خالص العزاء لأسرهم، من خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".


وقالت يسرا، في تغريدته على "تويتر": "خالص العزاء لأسر ضحايا حادث القطار، خالص العزاء لكل أهالينا في سوهاج وكل المصريين.. ربنا يرحمهم ويشفي المصابين.".

في سياق متصل، أصدرت الهيئة العامة للسكة الحديد، بيانًا صحفيًا، كشفت فيه تفاصيل حادث تصادم قطاري محافظة سوهاج، حيث أشارت إلى أنه أثناء مسير قطار157 مميز الأقصر - الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا بسوهاج، تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار.

وأضافت، في بيان، أنه في تمام الساعة 11.42 تجاوز قطار 2011 مكيف اسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بموخرة اخر عربة بقطار 157 ما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

كما أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".

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