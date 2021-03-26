مهاب مميش يكشف الموعد المتوقع لانتهاء أزمة السفينة الجانحة



وتوقع "مميش"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن أزمة السفينة الجانحة ستنتهي نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدا أن مثل هذه الحوادث وارد أن تحدث، حيث يمر بقناة السويس 18 ألف سفينة سنويا.







وأكد أن هذا الحادث لن يؤثر على قناة السويس، حيث أنه أدق واحسن مجرى ملاحي في العالم، حيث أنه يمر به 11% من حجم التجارة العالمية في السنة، واصفا قناة السويس بـ شريان الحياة للتجارة العالمية..



قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانىء البحرية، إن الشركة المالكة للسفينة الجانحة ستدفع كافة الخسائر الناتجة عن الحادث.