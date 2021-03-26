محامي النقاز يردة بقوة على بيان الزمالك

كشف أنيس بن ميم، محامي حمدي النقاز، ظهير أيمن الترجي، اليوم الجمعة، عن مغالطات فيما يتعلق بالبيان الصادر عن الزمالك المصري، بشأن تقديم مستندات جديدة، للاستئناف على حكم الفيفا لصالح النقاز.





وعلق بن ميم، عبر حسابه على "تويتر": "قضية حمدي النقاز مع الزمالك لا جديد فيها، الاستئناف تم تقديمه منذ ما يقارب السنة للمحكمة الرياضية الدولية (كاس)، ولا يوجد شيء اسمه استئناف لدى الفيفا، وانتظار موعد للمقابلة، لأن الفيفا أصلا لا يقابل أحدا".



