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محامي النقاز يردة بقوة على بيان الزمالك

الجمعة 26/مارس/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف أنيس بن ميم، محامي حمدي النقاز، ظهير أيمن الترجي، اليوم الجمعة، عن مغالطات فيما يتعلق بالبيان الصادر عن الزمالك المصري، بشأن تقديم مستندات جديدة، للاستئناف على حكم الفيفا لصالح النقاز.

وعلق بن ميم، عبر حسابه على "تويتر": "قضية حمدي النقاز مع الزمالك لا جديد فيها، الاستئناف تم تقديمه منذ ما يقارب السنة للمحكمة الرياضية الدولية (كاس)، ولا يوجد شيء اسمه استئناف لدى الفيفا، وانتظار موعد للمقابلة، لأن الفيفا أصلا لا يقابل أحدا".

يذكر أن الدولي التونسي حمدي النقاز لعب في صفوف الزمالك، من يناير 2018 وحتى يناير 2020، قبل أن يفسخ عقده من طرف واحد، بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية، لأكثر من شهرين متتاليين، وحصل اللاعب على حكم من الفيفا، بحقه في الحصول على مليون و200 ألف دولار من الزمالك.

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