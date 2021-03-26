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أسهم أوروبا قرب ذروتها مع صعود قطاعي التعدين والتكنولوجيا

الجمعة 26/مارس/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
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أنهت الأسهم الأوروبية الأسبوع قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ جاءت أسهم شركات التعدين في الصدارة مع تجاهل المستثمرين مخاوف حيال موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا وركزوا على آفاق تعاف اقتصادي عالمي قوي.

وارتفع المؤشر Stoxx600 الأوروبي 0.8% اليوم، وهو ما ضمن له تسجيل رابع مكسب أسبوعي على التوالي ويكون على بعد سبع نقاط من ذروته.

وجاءت الدفعة الأكبر للمؤشر من أسهم شركات التعدين والنفط والغاز، بينما تكبدت قطاعات دفاعية مثل الرعاية الصحية والمرافق خسائر طفيفة.

وبقيادة أسهم شركات صناعة الرقائق، لاسيما إيه.إس.إم.إل وإيه.إس.إم إنترناشونال، سجل مؤشر أسهم التكنولوجيا على Stoxx600 زيادة 2.7%، محققا أكبر مكسب أسبوعي له منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا شركات التعدين اسهم اوروبا

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