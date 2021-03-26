محافظة القاهرة ترفع حالة الطوارئ بالمستشفيات لاستقبال مصابي حادث قطار سوهاج

نعى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ببالغ الحزن والأسي وقوع عدد من الضحايا جراء حادث تصادم قطارى طهطا بسوهاج، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.





وأكد محافظ القاهرة، رفع حالة الطوارئ بمستشفى معهد ناصر وعدد من مستشفيات القاهرة، وتجهيز الأطقم الطبية لاستقبال أى مصابين تستدعى حالتهم العلاج بالقاهرة والتنسيق المستمر مع محافظة سوهاج لتقديم الدعم اللازم لمواجهة آثار الحادث، مؤكدًا أن الدولة تسخر كافة امكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم .

