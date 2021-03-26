Advertisements

محافظة القاهرة ترفع حالة الطوارئ بالمستشفيات لاستقبال مصابي حادث قطار سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
نعى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ببالغ الحزن والأسي وقوع عدد من الضحايا جراء حادث تصادم قطارى طهطا بسوهاج، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.


وأكد محافظ القاهرة، رفع حالة الطوارئ بمستشفى معهد ناصر وعدد من مستشفيات القاهرة، وتجهيز الأطقم الطبية لاستقبال أى مصابين تستدعى حالتهم العلاج بالقاهرة والتنسيق المستمر مع محافظة سوهاج لتقديم الدعم اللازم لمواجهة آثار الحادث، مؤكدًا أن الدولة تسخر كافة امكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطاري طهطا قطار سوهاج سوهاج حادث قطاري طهطا حادث قطاري سوهاج وطهطا

أخبار تهمك

نجم ريال مدريد يقترب من العودة

منذ أقل من ساعة

لابورتا يُضحي بهذا الثلاثي لخطف صفقة ريال مدريد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - موسيماني يطالب برحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ يوم

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 3 ساعات

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

انتهي الأمر.. زيدان يحسم مصير هازارد من الرحيل

منذ 18 دقيقة

مهاب مميش عن "السفينة الجانحة": "بلد عائمة"

منذ ساعة و 14 دقيقة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 7 ساعات

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ أقل من ساعتين

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية ينعى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط

توجيه عاجل من وزارة التنمية المحلية بشأن حادثة تصادم القطارين

التنمية المحلية: توفير 20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

بعد حادث سوهاج.. قرار هام من وزير التنمية المحلية لمحافظي أسيوط وقنا والوادي الجديد

وزير الإعلام ينعي ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج

وزير الكهرباء ينعي ضحايا حادث قطاري سوهاج ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

07:30 م

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

05:55 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

02:17 م

مهاب مميش عن "السفينة الجانحة": "بلد عائمة"

08:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها