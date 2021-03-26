انتهي الأمر.. زيدان يحسم مصير هازارد من الرحيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني حسم موقف نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد في الموسم المقبل.





وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أن ريال مدريد ارتبط بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والنرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في الصيف المقبل.





وأكد الموقع الإسباني أن زيدان يرفض بيع إيدين هازارد نجم ريال مدريد في الصيف المقبل حتى لو كان ذلك من أجل تمويل صفقة هالاند أو مبابي.





وأوضح الموقع الإسباني أن زيدان يمتلك استراتيجية واضحة بشأن الميركاتو الصيفي والتي تقوم على تقوية الهجوم لكن بدون خسارة إيدين هازارد.





وأفاد الموقع الإسباني بأن زيدان لديه ثقة بالغة في هازارد وأن النجم البلجيكي سيتغلب على مشاكل الإصابة ويشق طريق التألق مع الملكي.



