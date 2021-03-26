خالد محمد إبراهيم.. متغيب ولم يتم العثور عليه في حادث قطارى سوهاج

قال أهالى الشاب خالد محمد ابراهيم سليمان، متغيب فى حادثة قطارى سوهاج ولم يتم العثور عليه حتى الآن، بين المصابين ولا الوافيات.



وأكد أهالى النتغيب عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم لم يعثروا عليه ضمن المصابين ولا الوافيات، مطالبين جميع المواطنين على من يتعرف عليه إبلاغ أقرب مستشفى أو قسم شرطة.





جدير بالذكر وقع حادث تصادم قطارين، بالقرب من قرية بنهو، في محافظة سوهاج، على خط الوجه البحري، وأنباء عن سقوط ضحايا وفيات وإصابات.



حيث وقع حادث مأساوي إثر تصادم قطاري 2011 و157 بالقرب من محطة الصوامعة بمحافظة سوهاج، والذي تسبب في خروج وانقلاب أكثر من 5 عربات.

