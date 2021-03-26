Advertisements

خالد محمد إبراهيم.. متغيب ولم يتم العثور عليه في حادث قطارى سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
قال أهالى الشاب خالد محمد ابراهيم سليمان، متغيب فى حادثة قطارى سوهاج ولم يتم العثور عليه حتى الآن، بين المصابين ولا الوافيات.

وأكد أهالى النتغيب عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم لم يعثروا عليه ضمن المصابين ولا الوافيات، مطالبين جميع المواطنين على من يتعرف عليه إبلاغ أقرب مستشفى أو قسم شرطة.


جدير بالذكر وقع حادث تصادم قطارين، بالقرب من قرية بنهو، في محافظة سوهاج، على خط الوجه البحري، وأنباء عن سقوط ضحايا وفيات وإصابات.

حيث وقع حادث مأساوي إثر تصادم قطاري 2011 و157 بالقرب من محطة الصوامعة بمحافظة سوهاج، والذي تسبب في خروج وانقلاب أكثر من 5 عربات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطاري سوهاج وطهطا اليوم قطاري سوهاج سوهاج حادث قطاري سوهاج وطهطا حادث قطاري سوهاج

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يطالب برحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 3 ساعات

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 7 ساعات

مهاب مميش عن "السفينة الجانحة": "بلد عائمة"

منذ ساعة و 14 دقيقة

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

نجم ريال مدريد يقترب من العودة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 3 ساعات

لابورتا يُضحي بهذا الثلاثي لخطف صفقة ريال مدريد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

انتهي الأمر.. زيدان يحسم مصير هازارد من الرحيل

منذ 19 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ يوم

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ أقل من ساعتين

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. تصادم قطارين في سوهاج (صور)

تحريك أسطول من سيارات الإسعاف إلى موقع تصادم قطاري الصعيد في سوهاج

عاجل.. التحفظ على سائقي قطاري طهطا بسوهاج

توقيف حركة تشغيل القطارات في موقع تصادم قطاري الصعيد في سوهاج (صور)

رئيس الوزراء يتابع مع وزير النقل حادث تصادم القطارين بسوهاج

قرار عاجل من الحكومة بعد واقعة حادثة تصادم القطارين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

07:30 م

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

05:55 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

02:17 م

مهاب مميش عن "السفينة الجانحة": "بلد عائمة"

08:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها