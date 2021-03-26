"5 من أسرة واحدة".. رئيس جامعة سوهاج يكشف مستجدات حالة المصابين في حادث قطاري سوهاج

قدم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، خالص العزاء لأسر الضحايا في حادث تصادم قطاري سوهاج، مشيرا إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ بمستشفى سوهاج.



وقال "عزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة إنه يوجد اكتفاء من أكياس الدم في المستشفى، ويمكن توزيع منها لمستشفيات أخرى في حالة الحاجة، مشيرا إلى أنه وصل المستشفى الجامعي عدد كبير من المصابين.



وأضاف: "قمنا بـ 12 عملية جراحية طارئة للمصابين، ومن بينهم 4 لازالوا في غرفة العمليات بينما باقي المصابين تحت الملاحظة سواء حالات خفيفة أو جراحة عادية أو متابعة"، مؤكدا أن الأطقم الطبية تعملعلى قدما وساق.



ولفت رئيس جامعة سوهاج إلى أن أغلب الحالات كسور، وهناك حالتين بتر في الساق، وخبطات في الرأس، وبعض الحالات في حالات تعرضت لصدمة نفسية، مضيفا: "جميعهم في سن الشباب. وهو أمر محزن، ويوجد 6 حالات تخدم في القوات المسلحة وطفل 12 سنة".



وأكمل: " 5 من أسرة واحده من بينهم 3 أشقاء، ضمن الحالات المصابة التي يجرى لها عمليات بالمستشفى".

