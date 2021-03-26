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المنتخب الوطني يواصل تدريباته بعد العودة من كينيا
الجمعة 26/مارس/2021 - 09:05 م
محمد جمال
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واصل المنتخب الوطني تدريباته، باستاد القاهرة الدولي، بعد العودة من كينيا، فجر اليوم الجمعة، ضمن معسكره المغلق، استعدادا لمواجهة جزر القمر، المقرر لها الاثنين المقبل، بالجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
وشهد المران حضور أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد الشواربي عضو الاتحاد.
وبلغ المنتخب الوطني نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، بعد تعادله مع كينيا بهدف لمثله، أمس الخميس.
وضمت قائمة منتخب مصر كلا من:
محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر
محمد هاني -عمر جابر- ايمن أشرف - عبدالله جمعة -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد ايمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف.
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