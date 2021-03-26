المنتخب الوطني يواصل تدريباته بعد العودة من كينيا





واصل المنتخب الوطني تدريباته، باستاد القاهرة الدولي، بعد العودة من كينيا، فجر اليوم الجمعة، ضمن معسكره المغلق، استعدادا لمواجهة جزر القمر، المقرر لها الاثنين المقبل، بالجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.





وشهد المران حضور أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد الشواربي عضو الاتحاد.

وبلغ المنتخب الوطني نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، بعد تعادله مع كينيا بهدف لمثله، أمس الخميس.





وضمت قائمة منتخب مصر كلا من:





محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر