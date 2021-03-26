"لازم تطير فيها رقاب".. أحمد موسى يعلق على حادث قطاري سوهاج (فيديو)

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ازدياد حالات مصابي تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج،

إلى 165 حالة ووفاة 32 مواطنًا.





وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).





وأضاف أن الإصابات تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحاجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا).





وأكد عدم صحة المعلومات المتداولة بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بمناشدة وزيرة الصحة والسكان المواطنين بالتبرع بالدم لمصابي الحادث، موضحًا توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم محزون استراتيجي تم الدفع بهم كدعم طبي من المركز القومي لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج،

وكذلك توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج.





وتابع أنه تم الدفع بتعزيزات طبية من محافظة القاهرة إلى سوهاج، حيث أقلعت قبل قليل طائرة تحمل فرق طبية بمختلف التخصصات الطبية لمستشفيات محافظة سوهاج وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.





وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي معلومات دون تحري الدقة، والحصول عليها من المصادر الرسمية، وذلك لمنع إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

قدم الإعلامي أحمد موسى، خالص التعازي إلى أسر ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج اليوم الجمعة.وتابع خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي أمر بنقل المصابين في حادث قطاري سوهاج بطائرة حربية إلى القاهرة.وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن ما حدث كارثة حقيقية بعد وفاة أكثر من 30 شخصا وأكثر من 100 مصاب موضحا أن مصر كلها حزينة مما حدث اليوم الجمعة من تصادم قطارين في سوهاج.وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أنه من المتوقع زيادة عدد الوفيات والمصابين في قطار الموت حيث يوجد الكثير من الأشلاء وهناك عدد من الأهالي يبحثون عن ذويهم حتى الآن.وكشف أحمد موسى أن تلك المنطقة التي وقع فيها حادث تصادم قطاري سوهاج هي منطقة منكوبة في فترة السبعينيات من القرن الماضي.وقال الإعلامي أحمد موسى إنه يجب محاسبة كل شخص ساهم أو تساهل أو ساهم في حدوث قطاري سوهاج متابعا: «الموضوع يجب أن يطير فيه رقاب، دم ولاد مصر غالي».