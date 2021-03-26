نشرة أخبار الدقهلية اليوم.. فريق طبى ينجح فى إجراء جراحة لمفصل الفخذ لشاب







شهدت قرى مركز شربين فى محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، إنطلاق قافلة الخير الأولى ضمن سلسلة قوافل الخير بالقرى التى تشملها مبادرة حياة كريمة بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وذلك بمشاركة الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم المساعدات المالية والعينية للاسر المستحقة بالقرى ال 26 التى تشملها المبادرة.



جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتابع نائب المحافظ اعمال القافلة بمقر إحدى الجمعات الخيرية بقرية كفر الترعة القديم.



رافق نائب المحافظ فى الجولة الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومشرفي تنظيم القافلة بقطاع التضامن الاجتماعي والجمعيات الخيرية بالمنطقة ونواب رئيس مركز شربين.



و شملت القافلة تغطية القرى المستهدفة وتضم نطاق وحدات التضامن الاجتماعى بعدد 6 قري وتوابعها ضمت قرى دنجواي وكفر الترعة القديم ورأس الخليج وكفر الترعة الجديد والضهرية وكفر الشيخ عطية.



وقدمت القافلة المساعدات المالية من مجموعة من الجمعيات والمؤسسات وتبلغ تكلفتها 105 ألف جنيه، وتسليم 150 فيزا تكافل وكرامة وتقديم المساعدات العينية شملت شنط مواد غذائية بعدد 750 شنطة للأيتام والارامل والمرضى والمسنين وتسليم مساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة شملت احزمة طبية وكراسى متحركة واطراف صناعية وسماعات طبية.



آليات التخلص من النفايات الطبية الخطرة بالمستشفيات والمراكز الطبية ندوة بجامعة المنصورة







نظمت بجامعة المنصورة ندوة " مناقشة آليات التخلص من النفايات الطبية الخطرة "، تحت رعاية الدكتور محمود المليجي - نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور تامر أبو السعد قائم بعمل عميد كلية الطب والدكتور محمد حجازى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وتشريف الدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب السابق وعضو مجلس النواب.





حاضر فى هذه الندوة الدكتور طارق العرابى مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية الخطرة بوزارة البيئة، حيث قدم رؤية وزارة البيئة متمثلة فى مشروع بيئى متكامل يشمل إدارة مخلفات الرعاية الصحية والتحديات التى تواجهها وكذلك خطة الإجراءات المتبعة والممنهجة بطريقة تضمن حماية صحة الإنسان من خلال التخلص من النفايات الطبية بطريقة آمنه وصحية.



تناولت الندوة شرح مفصل لخطة وزارة البيئة فى إدارة ملف التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة وآليات الوسائل والحلول التى تتم حاليا لتطوير المنظومة من خلال إحلال وتجديد محطات الفرم والتعقيم فى محافظات الدلتا ومن بينها محافظة الدقهلية.





و قد أشاد الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالدور الحيوى للجهود المبذولة لتطوير ملف التخلص من النفايات الطبية كجزء من رؤية مصر الحديثه فى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وأولويات الحفاظ على صحة الإنسان المصرى، وعبر عن فخره بانتماءه لهذه الرؤية وحرصه على تطبيقها بشكل كامل داخل قطاع مستشفيات جامعة المنصورة.



كما أثنى على جهود الدكتورة نسرين عمر اثناء عملها كوكيله شئون بيئه وتنمية المجتمع ثم عميد لكلية الطب وكذلك كنائب برلماني متميز.





و من جانبها عبرت الدكتورة نسرين عمر عن سعادتها البالغة وأهتمامها بأن يكون أول عمل برلمانى لها فى سياق الملف الذى تولته على مدار سنوات عملها كوكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بهدف تنفيذ مشروع آمن للتخلص من النفايات الطبية بطريقة آمنه يخدم مستشفيات ومراكز جامعة المنصورة والتى تقدم خدماتها الطبية المتخصصة والمتميزة للمواطنين في محافظات دلتا مصر والذين يمثلون ثلث سكان جمهورية مصر العربية.





جدير بالذكر أن الدكتورة نسرين عمر كانت قد دعت لعقد هذه الندوة المهمة داخل جامعة المنصورة عقب طلب الإحاطة الذى قدمته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى نهاية فبراير الماضى.



حضر الندوة ممثلين إدارة النفايات الطبية بمديرية الصحة بالدقهلية وجهاز شئون البيئة ومسئولى إدارة النفايات الطبية بمحافظة الدقهلية، ومسئولى مكافحة العدوى والنفايات الطبية بجامعة المنصورة داخل قطاع المستشفيات.





شهدت محافظة الدقهلية، الجمعة 26 مارس 2021، عددًا من الأحداث المهمة في مختلف مدن المحافظة،وتقدم بوابة "الفجر" في السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها المحافظة وجاءت كالتالي:تفاصيل نجاح فريق طبي بإجراء جراحة لعشريني يعاني من كسر بحق مفصل الفخذ الايسر بمستشفى المنصورة الدولياعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن نجاح فريق طبي في إنهاء معاناة شاب يبلغ من العمر 20 عاما كان يعاني من كسر بحق مفصل الفخذ الأيسر مع خلع بالمفصل مع تأثر العصب الوركي وتمكن الفريق الطبي من إجراء جراحة عاجلة لرد الخلع وتثبيت الكسر بشرائح ومسامير معدنية وعمل استكشاف للعصب الوركي.إنطلاق قافلة الخير الأولى بقرى مبادة حياة كريمة بالدقهلية "صور"