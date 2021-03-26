Advertisements

نقابة المهندسين تنعي ضحايا حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
Advertisements
تقدمت نقابة المهندسين المصرية بخالص التعازي والمواساة أسر ضحايا قطاري مركز طهطا بمحافظة سوهاج الذين لقوا حتفهم إثر اصطدام القطارين.

ودعا نقيب المهندسين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وناشدت النقابة مهندسي صعيد مصر الشرفاء بسرعة التبرع بالدم لمصابي حادث سوهاج.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ازدياد حالات مصابي تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج،
إلى 165 حالة ووفاة 32 مواطنًا.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).

وأضاف أن الإصابات تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحاجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا).

وأكد عدم صحة المعلومات المتداولة بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بمناشدة وزيرة الصحة والسكان المواطنين بالتبرع بالدم لمصابي الحادث، موضحًا توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم محزون استراتيجي تم الدفع بهم كدعم طبي من المركز القومي لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج،
وكذلك توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج.

وتابع أنه تم الدفع بتعزيزات طبية من محافظة القاهرة إلى سوهاج، حيث أقلعت قبل قليل طائرة تحمل فرق طبية بمختلف التخصصات الطبية لمستشفيات محافظة سوهاج وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي معلومات دون تحري الدقة، والحصول عليها من المصادر الرسمية، وذلك لمنع إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة المهندسين قطاري طهطا قطاري سوهاج ضحايا قطاري سوهاج حادث قطاري سوهاج

أخبار تهمك

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

نجم ريال مدريد يقترب من العودة

منذ أقل من ساعة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 7 ساعات

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

انتهي الأمر.. زيدان يحسم مصير هازارد من الرحيل

منذ ثلث ساعة

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 3 ساعات

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

مهاب مميش عن "السفينة الجانحة": "بلد عائمة"

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ يوم

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 3 ساعات

لابورتا يُضحي بهذا الثلاثي لخطف صفقة ريال مدريد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يطالب برحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"الصحة" تعلن ارتفاع عدد مصابي حادث قطاري سوهاج إلى 108.. والوفيات 32 حالة

وزير الإعلام ينعي ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج

'الأعلى للإعلام' ينعي ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج

'الإعلاميين' تعزي أسر ضحايا حادث قطاري سوهاج

'الوطنية للصحافة' تنعي ضحايا حادث قطاري سوهاج

وزيرة الصحة: طائرة عسكرية لنقل الحالات الحرجة في حادث القطارين للقاهرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

07:30 م

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

05:55 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

02:17 م

انتهي الأمر.. زيدان يحسم مصير هازارد من الرحيل

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها