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الحكومة: لن نترك مصابى حادث قطار سوهاج حتى التعافي

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:23 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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شدد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن الحكومة لن تترك مصابى حادث قطار سوهاج حتى التعافي،مؤكدا أنه" تم نقل جميع المصابين للمستشفيات".

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بعدد من التكليفات ساهمت في السيطرة على الوضع، منها انتقال الدكتور مصطفى مدبولى ووزراء آخرين لمكان الحادث، لافتا إلى أن انتقال رئيس الوزراء إلى الحادث اتخذ على أثره عدة قرارات أخرى، منها مضاعفة مبالغ التعويضات".

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء: "من المحزن وقوع حادث كبير فى وقت تقوم فيه الدولة بعملية تطوير السكة الحديد"، مؤكدا أمه سيتم تخصيص أكبر مبلغ فى موازنة العام القادم لوزارة النقل.

ونوه المستشار نادر سعد بأن تحقيقات النيابة هى التى ستفسر ما حدث في تصادم قطاري سوهاج.

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