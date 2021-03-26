200 كيس دم.. أهالى سوهاج يتبرعون بدمائهم لمصابى حادث القطارين

أعلنت الدكتورة إيمان سلامة بقسم كلينك باثولوجى ببنك نقل الدم بمستشفى سوهاج الجامعى، إن الأهالى شباب وكبار وفتيات أقبلوا بكثافة للتبرع بالدم لمصابى القطار، منذ وقوع الحادث.





وقالت إيمان سلامة فى تصريحات صحفية، أن عدد الأكياس التى تم التبرع بها وصل إلى 200 كيس دم حتى الآن ومازال هناك إقبال من المواطنين.





وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حادث تصادم القطارين في سوهاج.



وقال، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي عاينناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج".



وتابع السيسي: "إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم".



واختتم بالقول: "وإنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا".