Advertisements

200 كيس دم.. أهالى سوهاج يتبرعون بدمائهم لمصابى حادث القطارين

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
أعلنت الدكتورة إيمان سلامة بقسم كلينك باثولوجى ببنك نقل الدم بمستشفى سوهاج الجامعى، إن الأهالى شباب وكبار وفتيات أقبلوا بكثافة للتبرع بالدم لمصابى القطار، منذ وقوع الحادث.


وقالت إيمان سلامة فى تصريحات صحفية، أن عدد الأكياس التى تم التبرع بها وصل إلى 200 كيس دم حتى الآن ومازال هناك إقبال من المواطنين.


وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حادث تصادم القطارين في سوهاج.

وقال، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي عاينناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج".

وتابع السيسي: "إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم".

واختتم بالقول: "وإنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطاري سوهاج وطهط قطاري سوهاج اليوم قطاري سوهاج تصادم قطارين في سوهاج

أخبار تهمك

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ أقل من ساعة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 8 ساعات

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بعلامة الذبح.. شاهد| فيديو على "تيك توك" لشاب يعبث بعجل أحد القطارات

منذ ساعة و نصف

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مهاب مميش عن "السفينة الجانحة": "بلد عائمة"

منذ أقل من ساعتين

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يُغادر معسكر منتخب مصر للإصابة

منذ 18 دقيقة

انتهي الأمر.. زيدان يحسم مصير هازارد من الرحيل

منذ ساعة

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ يوم

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

منذ ثلث ساعة

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

لابورتا يُضحي بهذا الثلاثي لخطف صفقة ريال مدريد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موضوعات متعلقة

مأساة ركاب قطار سوهاج ما بين القلق والرعب (صور)

شهامة الصعايدة.. مبادرات لشباب سوهاج للتبرع بالدم لمصابي حادث القطارين

جزاء رادع.. السيسي يعلق على حادث تصادم قطاري سوهاج

عاجل.. الحكومة ترسل طائرة بأطقم ومستلزمات طبية إلى سوهاج

تكليف وأمر من السيسي للقوات المسلحة بشأن حادث تصادم قطاري سوهاج

8 قرارات عاجلة من الدولة بشأن حادثة تصادم القطارين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:13 م

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

06:01 م

انتهي الأمر.. زيدان يحسم مصير هازارد من الرحيل

09:02 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

02:17 م

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها