شاهد.. لقطات من داخل إحدى عربات قطار سوهاج المنكوب









عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات مؤثرة من داخل إحدى عربات قطاري سوهاج عقب حدوث حالة الاصطدام.وعلق "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، قائلًا: "هذه اللقطات من داخل إحدى العربات عقب الحادث، حيث تظهر وجود مصابين بجانب بعض المواطنين يحاولون الخروج".وأشار إلى أن عمليات الإنقاذ من داخل عربات القطار المنكوب كانت في منتهى الصعوبة نتيجة للتصادم الكبير.