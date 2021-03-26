تركيا تعزي مصر في ضحايا تصادم قطاري سوهاج

قامت تركيا بتعزيه مصر في ضحايا حادث اصطدام قطاري بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، الذي خلف عشرات الضحايا.

وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون: "تلقينا بخالص الحزن خبر وفاة وإصابة العديد من المواطنين جراء حادث القطارين بجمهورية مصر العربية".





وأعرب في تغريدة باللغة العربية عبر تويتر عن أمله بالشفاء العاجل للمصابين، متقدما "بخالص التعازي لأسر الضحايا وللشعب المصري الشقيق والصديق في هذا الحادث الأليم".





بدوره، عبّر المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية" الحاكم عمر جليك، عن تعازيه للشعب المصري جراء حادث تصادم قطاري ركاب.





وأضاف في تغريدة على موقع تويتر: "تلقيت ببالغ الأسى نبأ مقتل الكثيرين في حادث القطارين، وأتقدم بالتعازي للشعب المصري".





من جانبه، عبّر نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، عن حزنه العميق جراء مصرع وإصابة الكثيرين في حادث القطارين، متمنيًا التعازي للشعب المصري الصديق والشقيق، والشفاء العاجل للجرحى.





في حين قالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "تلقينا ببالغ الأسى نبأ مقتل أكثر من 30 شخص، وإصابة الكثيرين في حادث القطارين بمحافظة سوهاج المصرية".





وأعربت الوزارة عن أملها في الرحمة للضحايا، والشفاء العاجل للجرحى، متقدمة بالتعازي لذوي الضحايا وعموم الشعب المصري الشقيق والصديق.





وفي الإطار ذاته، قال زعيم "حزب الشعب الجمهوري" كمال كليتشدار أوغلو: "تلقيت بحزن عميق نبأ مقتل 32 شخصا، وإصابة 108 آخرين بجروح، إثر اصطدام قطاري ركاب في مصر".





وقدم كليتشدار أوغلو في تغريدة عبر تويتر، تعازيه لذوي الضحايا والشعب المصري، راجيا الشفاء العاجل للمصابين.





وأسفر حادث التصادم بين قطارين في محافظة سوهاج، الجمعة، عن مصرع 32 شخصا وإصابة و108 آخرين، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة المصرية.



