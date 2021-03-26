وزير قطاع الأعمال يكشف مستجدات تطوير مطانع كيما بأسوان

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن المصنع القديم لشركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية تم التخطيط لتطويره منذ عام 2013 وتم الانتهاء من خطته 2020.



وأضاف هشام توفيق خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، صناعة الأسمدة من الصناعات الاستراتيجية، لافتا أن أهم أنواع الأسمدة الأزوتية المعتدة على النيتروجين التي تعد سعلة رئيسية على مستوى العالم.



وتابع وزير قطاع الأعمال: "تم تحويل مصنع كميا لإنتاج الأمونيا واليوريا بالغاز الطبيعي بدلًا من التحليل الكهربائي للمياه ترشيدًا لاستهلاك الطاقة، واستخدام أحدث التكنولوجيات في صناعة اليوريا والأمونيا على مستوى العالم".



وأردف، كما يتم إضافة في بعض المصانع وحدة لإنتاج “حمض النيتريك اسيد، وسماد نترات النشادر” لتقليل الانبعاثات وزيادة القيمة المضافة للمصنع.