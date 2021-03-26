موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا





يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مواجهة مصيرية أمام مولودية الجزائر بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب 5 يوليو بالجزائر.





موعد مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد مولودية الجزائر، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم 3 أبريل المقبل على ملعب 5 يوليو في الجزائر.





ويملك الزمالك فرصة ليست في يديه لعبور دور المجموعات، من خلال الفوز على مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، وانتظار هزيمة الفريق الجزائري في الجولة ذاتها أمام الترجي الرياضي التونسي في الجولة الأخيرة.





الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، برصيد نقطتين.





ويتصدر الترجي الرياضي التونسي المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد ثماني نقاط، فيما يتذيل تونجيث السنغالي المجموعة برصيد نقطة واحدة.



