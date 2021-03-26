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بدء مناورات قطر تعويم السفينة البنمية الجانحة ‏(صور)

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مساء اليوم الجمعة، مواصلة جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر ١٥١ ترقيم القناة.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، بدء مناورات القطر للسفينة الجانحة من خلال ٩ قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة "بركة ١" والقاطرة "عزت عادل" وذلك بعد انتهاء أعمال التكريك بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة "مشهور".

وأوضح الفريق ربيع أن مناورات القطر تتطلب توافر عدة عوامل مساعدة أبرزها اتجاه الرياح والمد والجذر مما يجعلها عملية فنية معقدة لها تقديراتها وإجراءاتها ومحاولاتها المتعددة وفقا لمواضع واختبارات الشد.
بدء مناورات قطر تعويم السفينة البنمية الجانحة ‏(صور)
بدء مناورات قطر تعويم السفينة البنمية الجانحة ‏(صور)
بدء مناورات قطر تعويم السفينة البنمية الجانحة ‏(صور)
بدء مناورات قطر تعويم السفينة البنمية الجانحة ‏(صور)
بدء مناورات قطر تعويم السفينة البنمية الجانحة ‏(صور)
بدء مناورات قطر تعويم السفينة البنمية الجانحة ‏(صور)

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