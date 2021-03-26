أمير قطر يبعث برقية تعزية للرئيس السيسي في ضحايا حادث قطاري سوهاج

قدم أمير قطر برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا حادث اصطدام قطاري ركاب، الجمعة، بمحافظة سوهاج جنوبي البلاد، الذي خلف عشرات الضحايا.









وكانت هيئة السكة الحديد أصدرت بيانا حول تفاصيل حادث تصادم قطاري سوهاج، وتبين أنه أثناء سير قطار ١٥٧ مميز الأقصر- الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا، تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين وعليه توقف القطار، وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار ٢٠١١ مكيف أسوان- القاهرة سيمافور ٧٠٩ واصطدم بموخرة آخر عربة بقطار ١٥٧، مما أدى إلى انقلاب عدد ٢ عربة من مؤخرة قطار ١٥٧ المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار ٢٠١١ وعربة القوى، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات بلغت 32 حالة وفاة.