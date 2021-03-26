Advertisements

أمير قطر يبعث برقية تعزية للرئيس السيسي في ضحايا حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
Advertisements
 قدم أمير قطر برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا حادث اصطدام قطاري ركاب، الجمعة، بمحافظة سوهاج جنوبي البلاد، الذي خلف عشرات الضحايا.


وكانت هيئة السكة الحديد أصدرت بيانا حول تفاصيل حادث تصادم قطاري سوهاج، وتبين أنه أثناء سير قطار ١٥٧ مميز الأقصر- الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا، تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين وعليه توقف القطار، وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار ٢٠١١ مكيف أسوان- القاهرة سيمافور ٧٠٩ واصطدم بموخرة آخر عربة بقطار ١٥٧، مما أدى إلى انقلاب عدد ٢ عربة من مؤخرة قطار ١٥٧ المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار ٢٠١١ وعربة القوى، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات بلغت 32 حالة وفاة.

 

أخبار تهمك

لابورتا يُضحي بهذا الثلاثي لخطف صفقة ريال مدريد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يُغادر معسكر منتخب مصر للإصابة

منذ ثلث ساعة

انتهي الأمر.. زيدان يحسم مصير هازارد من الرحيل

منذ ساعة

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 4 ساعات

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

منذ حوالي 4 ساعات

مهاب مميش عن "السفينة الجانحة": "بلد عائمة"

منذ ساعتين

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ أقل من ساعة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ يوم

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ ساعتين و 37 دقيقة

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

بعلامة الذبح.. شاهد| فيديو على "تيك توك" لشاب يعبث بعجل أحد القطارات

منذ ساعة و نصف

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

منذ ثلث ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:13 م

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

06:01 م

انتهي الأمر.. زيدان يحسم مصير هازارد من الرحيل

09:02 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

02:17 م

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها