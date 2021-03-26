اتحاد الاطباء العرب ينعى شهداء قطار الصعيد



نعى اتحاد الأطباء العرب على لسان أمينه العام الدكتور أسامة رسلان، شهداء حادث قطاري سوهاج الأليم، الذي أسفر عن مصرع 32 شخصا، وإصابة العشرات.



وتوجه اتحاد الأطباء العرب بخالص العزاء وصادق المواساة لجمهوريه مصر العربيه حكومه وشعبا ولأسر شهداء الحادث الأليم، داعيا الله ان يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.



كما دعا الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء.