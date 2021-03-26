وزير قطاع الأعمال: لدينا أكثر من 30 ألف عامل في شركات التشييد والبناء

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه لدينا أكثر من 30 ألف عامل في شركات التشييد والبناء، وتنقسم هذه الشركات إلى نوعين، النوع الأول شركات المقاولات وهو الرقم الأكبر.



وأضاف وزير قطاع الأعمال خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن النوع الثاني من الشركات هو قطاع الإسكان والتطوير العقاري، ويوجد بهذا القطاع 3 شركات أشهرهم مصر الجديدة والمعادي، وهؤلاء هما النشاطين الرئيسين في القطاع.



وتابع أنه فيما يخص محور المقاولات، فالوزارة لها تعويضات ومستحقات عند هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات المختلفة تقدر بأكثر من 2.6 مليار جنيه.

