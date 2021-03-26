100 ألف جنيه للمتوفى.. تعرف على قيمة التعويضات المقرر صرفها لضحايا قطاري سوهاج

مساعدات التضامن الاجتماعى



وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بصرف مساعدات عاجلة قدرها 20 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و10 آلاف جنيه لكل مصاب في حادث قطاري سوهاج الذي وقع اليوم الجمعة، وذلك لحين إنهاء إجراءات التعويضات، بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.



وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تم الاتفاق على مضاعفة أرقام التعويضات المالية، التى يتم صرفها عند وقوع مثل هذه الحوادث، بحيث سيتم صرف مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى فى الحادث، ومن 20 إلى 40 ألف جنيه لكل مصاب، وفقا لدرجة الإصابة التى سيتم إقرارها.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أمر، فور وقوع الحادث، بمضاعفة التعويضات المستحقة لأسر المتوفين لتصل الى 100 ألف جنيه للمتوفى، وتعويض المصابين بمبالغ تتراوح بين 20 إلى 40 ألف جنيه تبعا لحدة الإصابة وعدد ساعات البقاء بالمستشفى، مع سرعة الصرف في خلال 3 أيام كحد أقصى.



مساعدات عاجلة من الأزهر



من جانبه، وجه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المسؤولين فى الأزهر، بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات لصرف مساعدة قدرها 50 ألف جنيه لأسر الضحايا عن كل متوفى، و25 ألف جنيه لكل مصاب، فى حادث تصادم قطارى سوهاج الذى وقع اليوم الجمعة جراء تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.



كما اطمأن فضيلة الإمام الأكبر على اتخاذ جميع الاستعدادات لمساعدة المصابين وتجهيز مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، وتوافر ما تحتاجه لاستقبال مصابى الحادث الأليم، مؤكدا تضامنه مع ذوى الضحايا والمصابين فى مصابهم الأليم الذى هو مصاب جلل للشعب المصرى كله، داعيا المولى عز وجل أن يَمُن على المصابين بالشفاء العاجل.



مساعدات الأوقاف



وقررت وزارة الأوقاف، صرف مساعدات عاجلة لضحايا الحادث، من مواردها الذاتية.



وقالت وزارة الأوقاف فى بيان: "فى إطار الدور الاجتماعى لوزارة الأوقاف، وحرصا منها على الإسهام إلى جانب مؤسسات الدولة المصرية فى تخفيف معاناة أى مكروب، قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف مساعدة عاجلة قدرها عشرة آلاف جنيه لأسرة كل متوفى، وخمسة آلاف جنيه لكل مصاب فى حادث قطارى سوهاج من الموارد الذاتية للوزارة، ومن واقع الكشوف التى تعدها وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك إضافة إلى ما ستقوم وزارة التضامن بصرفه، حرصا من وزارة الأوقاف كونها إحدى مؤسسات الدولة الوطنية على أن تؤدى دورها المنوط فى خدمة المجتمع جنبا إلى جنب مع سائر مؤسسات الدولة الوطنية، كون أبناء هذا الوطن جميعا لحمة واحدة، وكلنا فى خدمة هذا الوطن وخدمة أبنائه متضامنين بروح الفريق فى كل ما فيه خدمة ومصلحة هذا الوطن وصالح أبنائه والإسهام فى رفع أو تخفيف المعاناة عنهم".



ملابسات الحادث



كانت وزارة النقل قد كشفت عن أسباب وملابسات حادث تصادم القطارين.



وقالت الوزارة، فى بيان لها، إنه فى أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر - الإسكندرية ما بين محطتى المراغة وطهطا، تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار، وفى هذه الأثناء، وفى تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان - القاهرة سيمافور 709، واصطدم بموخرة اخر عربة بقطار 157، مما أدى إلى انقلاب عربتين من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة، وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

اتخذت الحكومة قرارات عاجلة، بشأن حادث تصادم قطارين بقرية الصوامعة، التابعة لمركز طهطا، فى محافظة سوهاج، الذى وقع ظهر اليوم الجمعة، مما أسفر عن وقوع ضحايا بين مصابين ووفيات.وبادرت الحكومة، ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، إلى جانب جهات عدة بالإعلان عن صرف تعويضات عاجلة للضحايا.فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" قيمة التعويضات المقرر صرفها لضحايا حادث قطارى سوهاج: