"الوزراء": من الصعب التكهن بأسباب حادث قطاري سوهاج



قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك توجيهًا رئاسيًا بنقل المصابين بحالات حرجة في حادث تصادم قطاري سوهاج إلى القاهرة عبر طائرة عسكرية لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.



وتابع خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد،" إنه تم مضاعفة أموال التعويضات لأسر الوفيات إلى 100 ألف جنيه، و20 إلى 25 ألف جنيه إلى المصابين، وفي حالات العجز يبلغ قيمة التعويض 75 ألف جنيه.



وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تم الاستعانة بكبار الأطباء للتعامل مع الحالات المصابة في حادث تصادم قطاري سوهاج، موضحا أن رئيس الوزراء و5 وزراء تفقدوا وتابعوا حادث قطاري سوهاج، موضحا أن هناك لجنة من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية للتحقيق في حادث القطارين.



وعن أسباب حادث قطاري سوهاج، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من الصعب التكهن بأسباب الحادث، وترك رئيس الوزراء الأسباب الفنية لحادث قطاري سوهاج إلى النيابة العامة، وهي التي تحدد من المسئول والمتسبب في حادث قطاري سوهاج، ما يهم الحكومة هو التخفيف من آثار حادث تصادم قطاري سوهاج على المصابين وأسر الضحايا.



وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هناك إجراءات مستمرة في التفتيش لكل من يعمل في منظومة السكة الحديد، وتتم إجراءات مستمرة في التفتيش لكل من يعمل في المنظومة.



واستطرد نادر سعد أنه يتم تحديث مرفق السكة الحديد عبر استيراد قطارات حديثة، وتغيير منظومة الإشارات.





