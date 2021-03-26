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وزير قطاع الأعمال: دمج الشركات يتم على أسس علمية

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:23 م
هشام توفيق
هشام توفيق
الفجر
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن دمج الشركات يتم على أسس علميةن وتم دمج نصف الشركات في بعضها، مع تغيير الإدارة وهو أمر مهم جدا والتسعير مهم جدا أيضا.

وأضاف وزير قطاع الأعمال خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه يوجد تنبيه حاليا بعد قبول أي عمليات ليست واضحة، وربحيتها محددة جدا.

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الكلمات المفتاحية

وزير قطاع الاعمال قطاع التشييد والبناء دمج شركات قطاع الأعمال

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