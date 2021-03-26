وزير قطاع الأعمال: دمج الشركات يتم على أسس علمية





قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن دمج الشركات يتم على أسس علميةن وتم دمج نصف الشركات في بعضها، مع تغيير الإدارة وهو أمر مهم جدا والتسعير مهم جدا أيضا.



وأضاف وزير قطاع الأعمال خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه يوجد تنبيه حاليا بعد قبول أي عمليات ليست واضحة، وربحيتها محددة جدا.



