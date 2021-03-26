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"نقل البرلمان": تحرك الحكومة في حادث قطاري سوهاج مختلف عن كل مرة

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان: "نعزي أنفسنا في ضحايا حادث قطاري سوهاج فهم شهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف "عابد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن تحرك الحكومة في حادث قطاري سوهاج مختلف عن كل مرة.

وأشار إلى أن السكك الحديدية لم يتم تطويرها في مصر طوال 50 عام إلا من خلال الـ4 سنوات الماضية، موضحًا أنه تم تكليف لجنة مصغرة من مجلس النواب انتقلت إلى سوهاج لمراقبة عمل الحكومة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ازدياد حالات مصابي تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج،
إلى 165 حالة ووفاة 32 مواطنًا.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).

وأضاف أن الإصابات تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحاجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا).

وأكد عدم صحة المعلومات المتداولة بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بمناشدة وزيرة الصحة والسكان المواطنين بالتبرع بالدم لمصابي الحادث، موضحًا توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم محزون استراتيجي تم الدفع بهم كدعم طبي من المركز القومي لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج،
وكذلك توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج.

وتابع أنه تم الدفع بتعزيزات طبية من محافظة القاهرة إلى سوهاج، حيث أقلعت قبل قليل طائرة تحمل فرق طبية بمختلف التخصصات الطبية لمستشفيات محافظة سوهاج وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي معلومات دون تحري الدقة، والحصول عليها من المصادر الرسمية، وذلك لمنع إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

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