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وزير قطاع الأعمال: تكلفة تطوير "الدلتا للأسمدة" بلغت 200 مليون جنيه

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:50 م
هشام توفيق
هشام توفيق
الفجر
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن جاري تطوير وحدة الأمونيا بشركة النصر للأسمدة بالسويس، لافتا أن تن إعادة تأهيل مصنع اليوريا بتكلفة استثمارية تصل إلى 200 مليون جنيه تمول ذاتيا من الدلتا للأسمدة.

وأضاف هشام توفيق خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، وحدة الأمونيا كانت تستخدم الغاز الطبيعي بشراهة بسبب عيوب الصيانة، لافتا أن سماد طلخا تستخدم 45 مليون وحدة بريطانية لإنتاج الطن الواحد، وطرحنا مناقصة للنزول باستهلاك الغاز من 45 مليون وحدة إلى 32 مليون وحدة، إلا أن انفجارًا حدث بالمصنع أدى إلى صعوبة موقف التطوير.

وتابع وزير قطاع الأعمال، تم اقتراح إحضار وحدة جديدة من الخارج، وقررنا نقل مصنع اليوريا وفك الآلات وشراء وحدة في السويس للأمونيا والنتريك أسيد، لإنه الدولة تريد إقامة مشروعات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع خفض العمالة إلى 600 عامل فقط من أصل 2500 عامل، وهو ما تحتاجه الآلات الجديدة فقط، مشيرا إلى أنه سيتم تعويض المستبعدين.

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