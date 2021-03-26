وزير المالية ينعى ضحايا قطارى سوهاج

نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية، بكل حزن وأسى، ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويُسكنهم فسيح جناته.





أعرب الوزير، عن خالص عزائه وصادق مواساته لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم، وذويهم، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويرزقهم السكينة، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.





أشار الوزير إلى أن التكليفات الرئاسية للحكومة، التى صدرت فور هذا الحادث الأليم الذى يعتصر قلوبنا، تعكس إصرار الدولة على، ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم.