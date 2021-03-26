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"الوزراء": قطاع النقل له نصيب الأسد في الخطة الاستثمارية الحكومية

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تحقيقات النيابة هى التى ستفسر ما حدث في تصادم قطاري سوهاج، معلقا: "لا أعلم ما قيل لرئيس الوزراء في الغرف المغلقة.. ولو كنت أعلم لن أفسره بالقدر احتراما لقرارات النيابة العامة بعدم الخوض أو شرح ماذا حدث".

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن حادث قطاري سوهاج كارثة بكل تأكيد، وما يهمنا حاليا نتعامل مع تداعيات الحادث وتخفيف على أسر الضحايا والمصابين".

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أنه تم إرسال 105 سيارة إسعاف لنقل المصابين للمستشفيات، والاستعانة بكبار الأطباء للتعامل مع الحالات المصابة.

وتابع: "إذا نظرنا لمقترح الخطة الاستثمارية، سنجد أن وزارة النقل العام القادم 2021 في الموازنة الجديدة، لها نصيب الأسد في خطة الاستثمارية الحكومية"، مشيرا إلى أنه تم ضخ مبالغ طائلة لم تحدث في تاريخ مصر.


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قطاري سوهاج ضحايا حادث قطاري سوهاج حادث الوزراء

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