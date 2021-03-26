تصادم قطاري سوهاج وتحذير رئاسي من موجة كورونا الثالثة.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر

شهدت مصر على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 20 مارس، وحتى اليوم الجمعة 26 مارس 2021.



"التضامن" تعلن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021



أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، يوم السبت الماضي، أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021 على مستوى محافظات الجمهورية، خلال مؤتمر صحفي، بديوان عام الوزارة.



وفازت فاطمة سيد أحمد السيد هريش، من محافظة الإسماعيلية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، بينما فازت سعيدة إبراهيم رزق عبد السلام، من محافظة كفر الشيخ، بالمركز الثاني، وفازت فوزية حامد محمد حامد حسن، من محافظة القليوبية، بالمركز الثالث.



وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد الأمهات الفائزات علي مستوى الجمهورية 34 أما، فازت وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، وقد تقدم لمسابقة هذا العام 498 أما من أجل الاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية، وانطبقت الشروط على 307 أمهات منهن.



300 ألف جرعة من لقاح كورونا



أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، وذلك في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضى، بمطار القاهرة الدولى.



وأوضحت وارة الصحة والسكان، فى بيان، أن تلك الشحنة هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية، وذلك فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار عقود طويلة، وضمن تعزيز سبل التعاون بين البلدين لمكافحة فيروس كورونا المستجد.



وأضاف البيان أن تلك الشحنات ستخضع للتحليل فى معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.



وتابع البيان أن تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين يتم من خلال 40 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، وذلك بعد التسجيل على الموقع الإلكترونى المخصص لتسجيل الفئات المستحقة لتلقى اللقاح (www.egcovac.mohp.gov.eg)، لافتًا إلى تخصيص مكتب فى الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى جميع محافظات الجمهورية لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة ممن لا يستطيعون التسجيل على الموقع الإلكترونى للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.



وأشار البيان إلى أن لقاح سينوفارم حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة 86% فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% فى الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.



السيسي يشارك في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية



شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، التي أقيمت يوم الأحد الماضي، بمركز المنارة للمؤتمرات.



بدأت الاحتفالية بالتقاط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع السيدات المكرمات.



وشاهد الرئيس السيسي، فيلم "شجرة المستقبل"، الذي يرصد إنجازات الدولة للنهوض بالمرأة المصرية، خصوصًا فى الصعيد، ومبادرات المجلس القومي للمرأة لتوعية الفتيات بحقوقهن، والقضاء على العادات الخاطئة، أبرزها "ختان الإناث".



وضمن المشاهد المهمة التي شهدتها الاحتفالية، استجابة الرئيس السيسي لطفلة شاركت في احتفالية تكريم الأم المثالية 2021، بعدما طلبت منه أن يأخذ بعض اللوحات الفنية البسيطة التي رسمتها بيدها تعبيرا عن حبه له.



وصعد الرئيس إلى مسرح مركز المنارة بنفسه إلى الطفلة وأخذ اللوحات وقبل رأس الطفلة.



وشهد السيسي، فيلما من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي يرصد نماذج ناجحة من سيدات برنامج "تكافل وكرامة" الذي يتم تنفيذه برعاية الرئيس.



وكرم الرئيس عددت من السيدات والأم المثالية‎.



وفاة أول سيدة تتولى منصب وزيرة البحث العلمي



توفيت الدكتورة فينيس كامل جودة، وزيرة البحث العلمي الأسبق، وهي أول سيدة تتولى هذا المنصب في مصر.



ونعى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتورة فينيس كامل جودة، وزيرة البحث العلمي الأسبق، وأول سيدة في مصر يتم منحها درجة الدكتوراة في العلوم من الجمعية الملكية في إنجلترا، داعين الله - عز وجل - أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان.



السيسي يحذر من الموجة الثالثة لكورونا



حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من التجمعات، خصوصا ونحن على أعتاب المرحلة.



وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن توفيق مصر خلال الموجة الأولى والثانية من جائحة كورونا، فقال: "الموجة الأولى والتانية عدوا بخير، وإحنا على أعتاب الموجة التالتة، ونتمنى من الله إنها تعدي بخير، وعاوز أقولكم انتم شايفين الدنيا عاملة ازاي بره، وكل القنوات بتتكلم".



كما تطرق السيسى، للحديث عن الموجة الثالثة من كورونا، مضيفا: "احنا على أعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى من الله أن تعدى على خير، وشافين الدنيا ماشية إزاى برة".



وأضاف الرئيس السيسى، "اللقاحات والتطعيم ماشين فيها، ويبقى بجهدنا وحرصنا والإجراءات الاحترازية، احنا أقل الدول اللى ربنا سبحانه وتعالى لطف بينا ونتمنى من الله أن يلطف بنا".



السيسي يلتقي رئيس مجموعة "ألستوم" الفرنسية



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين الماضي، هنري بوبار لافارج، رئيس مجموعة "ألستوم" الفرنسية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.



تناول اللقاء التعاون المشترك مع شركة ألستوم الفرنسية في قطاع النقل العام.



وأكد الرئيس في هذا السياق التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة ألستوم وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والخبرات الكبيرة للشركات الفرنسية في مختلف المجالات في ضوء عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في جميع أوجه البنية الأساسية.



كما وجه الرئيس بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا في إطار أي نشاط حالي أو مستقبلي مع شركة ألستوم الفرنسية، مع إنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين على التوازي للاستفادة من الخبرة الأجنبية في نقل المعرفة.



مقتل أمير داعش في رفح والشيخ زويد



لقي أمير داعش في رفح والشيخ زويد سليم سلمي سعيد محمود الحمادين، مصرعه يوم الإثنين الماضي، خلال اشتباكات مع مقاتلين بدو تابعين لقوات الأمن المعروفه باسم اتحاد قبائل سيناء بمنطقة البواطي بالقرب من قرية البرث جنوب رفح، خلال كمين مسلح نصبته العناصر لسيارة سليم الحمادين أخطر وأقدم العناصر التكفيرية في سيناء.



كان مقيما بقرية الجورة جنوب الشيخ زويد في الماضي وكان معتقلا ضمن عناصر تفجيرات طابا وشرم الشيخ قبل ثورة يناير عام 2011 وخرج من المعتقل حديثا خلال فترة الثورة ومارس الارهاب وكان سببا في تجنيد عناصر عديدة ضمن تنظيم بيت المقدس الذي اصبح داعش لاحقا.



ويعد هو كبير العناصر التكفيرية في منطقتي رفح والشيخ زويد وقد تمكن البدو المسلحين من نصب كمين للحمادين في منطقة البواطي وتصفيته والتحفظ علي جثمانه وشارك الحمادين في التخطيط والهجوم علي قوات الجيش والشرطة وقتل المدنيين العزل.



السيسي يتابع مشروعات وزارة النقل



عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين الماضي، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.



تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بوزارة النقل، خصوصا ما يتعلق بمنظومة الموانئ وخدمات النقل البحري.



ووجه الرئيس بتطوير منظومة خدمات النقل البحري، بما في ذلك أسطول النقل البحري، والموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط على أحدث طراز وبأنماط عملاقة، بما يليق بمكانة مصر وموقعها الجغرافي ويتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وذلك وفق أرقى المعايير، بما يساعد على إقامة خطوط مباشرة بين الموانئ المصرية وتلك المناظرة لها على السواحل الإفريقية، مما يتيح زيادة التبادل التجاري مع مختلف دول القارة، خصوصا ما يتعلق بالمواد الأولية اللازمة لعملية التنمية.



"الصحة" تؤكد استعدادها للموجة الثالثة من فيروس كورونا



أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعداد الوزارة للموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالتنسيق مع مديري المديريات الذين يعقدون اجتماعات يومية مع مديري المستشفيات لمراجعة مدى توافر الأكسجين واحتياجات المستشفيات، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني خلال أيام لعرض كافة المؤشرات المتعلقة بالمستشفيات.



واضافت أن الوزارة سجلت العديد من لقاحات كورونا بينها أسترازينيكا وسينوفارم، وبصدد تسجيل مزيد من اللقاحات، موضحة: "أدركنا أهمية اللقاح الصيني بعد إجراء الأبحاث الإكلينيكية وعدم رصد أي مضاعفات".



توجيه جديد من السيسي بشأن العاصمة الإدارية



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء الماضي، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، وعدد من قيادات القوات المسلحة.



تناول الاجتماع متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، خصوصا مركز مصر الثقافي الإسلامي، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، إلى جانب مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، ومدينة الخيول العالمية "مرابط" وما تضمه من منشآت، فضلا عن القيادة الاستراتيجية، وساحة الشعب والنصب التذكاري، بالإضافة إلى التصميمات الخاصة بالمداخل الرئيسية للعاصمة، وكذا التصميمات الهندسية الداخلية لمباني مجلسي النواب والشيوخ.



كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خصوصا المحطة الدولية المتكاملة للحافلات التي تقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمدينة الجلالة، خاصةً المنطقة المركزية بها، وكذلك مقترحات الاستغلال الاستثماري الأمثل بالاستعانة بالخبرة الأجنبية لبعض المناطق بالمحافظات على مستوى الجمهورية، فضلًا عن الموقف التعاقدي لتوفير المعدات والآلات الإنشائية والهندسية الفائقة التطور اللازمة لتنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات القومية العملاقة على مستوى الجمهورية.



ووجه الرئيس بمراعاة إخراج تفاصيل التصميمات الهندسية الخاصة بالمنشآت الرئيسية داخل العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من جداريات فنية على نحو يعكس التاريخ المصري المتنوع والثري والعريق على امتداد العصور، لا سيما ما يتعلق بمباني ومقرات مجلسي النواب والشيوخ ومركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر، وساحة الشعب، والمداخل الرئيسية للعاصمة، والحي الحكومي، موجها بالتركيز على انشاء المساحات الخضراء وتطبيق معايير التنسيق الحضاري داخل العاصمة الإدارية وذلك ترسيخًا لصورة الدولة المصرية الجديدة.



قرار من وزير التعليم لطلاب الخارج



استجاب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لطلبات أولياء أمور أبنائنا في الخارج بشأن التقديم للثانوية العامة منازل.



وقالت حملة "معا نستطيع " التعليمية أنه حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحه أبناء الجاليات المصرية في الخارج قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم مد فتره التقديم لمدة أسبوع حتى يوم الخميس الموافق 1 بريل 2021.



وأضافت الحملة في بيان لها، يوم الثلاثاء الماضي:"تتولى السفارات الاستمارات ويتم مراجعتها وعمل كشف مجمع مدرج به بيانات الطلاب مرفق معه الإستمارة الفرديه لكل طالب وإرسالها إلى مقر الإداره العامة للإمتحانات بعد إنتهاء المده مباشره حتى يتسنى لهم إتاحة التسجيل الإلكتروني لإستمارة التقدم للثانويه العامة لهؤلاء الطلاب مرفق صوره الاستمارة".



السيسي يستقبل نظيره البوروندي في القاهرة



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، بقصر الاتحادية، الرئيس إيفاريست ندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.



شهد اللقاء عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس السيسي بأخيه الرئيس ندايشيمي في أول زيارة رسمية له إلى مصر، معربا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع بوروندي في شتي المجالات، خصوصا على المستوى الاقتصادي والتجاري والأمني والعسكري، بالإضافة إلى الترتيب لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن.



كما أكد الرئيس حرص مصر على دعم الاحتياجات التنموية لبوروندي، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتعدين والزراعة، من خلال تعظيم استثمارات الشركات المصرية المتخصصة التي أصبحت لديها تجربة وخبرة عريقة في تلك المجالات، فضلًا عن نقل الخبرات وبناء القدرات من خلال الدورات والمنح التي تقدمها مصر للإسهام في بناء الكوادر البوروندية.



من جانبه، أعرب الرئيس ندايشيمي عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر، مؤكدا حرص بوروندي على تطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما التعاون التجاري والاقتصادي، بما يتناسب مع عمق وتميز العلاقات السياسية بين البلدين، فضلا عن اهتمام بلاده بتعظيم الدعم الفني الذي تقدمه مصر للكوادر البوروندية في مجالات بناء القدرات، وكذا الحصول على دعم الشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية، خاصةً في ضوء الأجندة التنموية الطموحة التي تسعى بوروندي لتنفيذها.



كما أشاد الرئيس البوروندي بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميا على صعيد صون السلم والأمن، مشيدا في هذا الصدد بالمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى وشرق إفريقيا وحوض النيل، والتي انعكست على الدعم المصري الكبير لحل القضايا العالقة في هذا الإطار خلال المرحلة الماضية، بما فيها دعم وحدة وسيادة بوروندي في كافة المحافل الدولية والإقليمية.



كما تطرق اللقاء إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خصوصا فيما يتعلق بقضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية، وقد أكد الرئيس الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد.



وفي ختام المباحثات؛ شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية في بوروندي، والإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية، والإعلام، والتربية والتعليم، والسياحة، والثقافة.



تصادم قطاري سوهاج



شهدت قرية الصوامعة، التابعة لمركز طهطا، فى محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، حادثا مأساويا، إذ اصطدم قطاران ببعضهما البعض، مما أسفر عن وقوع ضحايا بين مصابين ووفيات.



وكشفت وزارة النقل أسباب وملابسات حادث تصادم القطارين.



وقالت الوزارة، فى بيان لها، إنه فى أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر - الإسكندرية ما بين محطتى المراغة وطهطا، تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار، وفى هذه الأثناء، وفى تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان - القاهرة سيمافور 709، واصطدم بموخرة اخر عربة بقطار 157، مما أدى إلى انقلاب عربتين من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة، وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.