بشرى سارة لفرق الطائرة والسلة بنادي الزمالك

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز صرف مستحقات لاعبي فريقي كرة السلة والطائرة بالنادي خلال الأسبوع المقبل.





وكانت اللجنة المكلفة بإدارة النادي قد قامت بصرف مليوني جنيه من مستحقات لاعبي فريق كرة اليد، خلال الساعات القليلة الماضية وهي عبارة عن قيمة مستحقات اللاعبين حتى شهر فبراير الماضي.





وتحرص اللجنة المكلفة بإدارة النادي على توفير مستحقات لاعبي الفرق المختلفة في القلعة البيضاء وتلبية كل متطلبات جميع فرق النادي.



