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وزيرة الصحة تطمئن على حالة مصابي حادث قطاري سوهاج بمستشفى طهطا العام

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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وزيرة الصحة تلتقي ذوى المصابين وتؤكد لهم توفير كافة سبل الدعم والرعاية الطبية للمصابين

وزيرة الصحة توجه الشكر للأطقم الطبية ورجال الإسعاف.. وتشيد بآدائهم البطولي في تقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه للمصابين

وزيرة الصحة: توجه بإرسال فرق طبية متخصصة لتقديم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم

وزيرة الصحة تؤكد توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بالمستشفيات

وزيرة الصحة: وفاة 32 مواطنًا وإصابة 165 آخرين في حادث قطاري سوهاج

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الجمعة، يرافقها عدد من أعضاء مجلس النواب عن دوائر محافظة سوهاج، والدكتور مصطفي غنيمة، مساعد الوزيرة للطب العلاجي، الحالة الصحية لمصابي حادث قطاري سوهاج بمستشفى طهطا العام، حيث أسفر الحادث عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 165 آخرين.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت على التحدث مع المصابين وذويهم بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية، وأكدت لهم توفير كافة سبل الدعم والرعاية الطبية للمصابين، داعية لهم بالشفاء العاجل.

ولفت إلى أن مستشفى طهطا العام هى أقرب مستشفي لموقع الحادث كما أنها استقبلت أكبر عدد من المصابين، حيث استقبل المستشفي 52 مصابًا، مؤكدًا أن جميع المصابين بالمستشفيات يتلقون العلاج الرعاية الطبية اللازمة، كما لفت إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأضاف أن الوزيرة وجهت الدكتورة منن عبد المقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، بإرسال فرق طبية متخصصة لتقديم الدعم النفسي للمصابين بالمستشفيات وأسرهم.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت الشكر للأطقم الطبية ورجال الإسعاف، مشيدة بآدائهم البطولي في تقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمصابي الحادث.

وتابع أن الوزيرة أكدت أنه تم وصول 52 فريق طبي من محافظة القاهرة إلى سوهاج في تخصصات جراحات (القلب والعظام والأنف والأذن والوجه والفكين، والأوعية الدموية) بالإضافة إلى أطباء تخدير وعناية مركزة، على متن طائرتين وبرفقتهم شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى وصول 15 فريق طبي من محافظة أسيوط، و20 فريق طبي من محافظة المنيا وذلك لدعم التعزيزات الطبية بمستشفيات سوهاج وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

وأضاف أن الوزيرة أشارت إلى جاهزية جميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر) لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، بالإضافة إلى جاهزية مستشفيات محافظة القاهرة لاستقبال الحالات الحرجة من المصابين، كما أكدت مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بالإضافة إلى توافر أكثر من 3400 كيس دم وبلازما بمستشفيات محافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم تم الدفع بهما من بنوك الدم الإقليمية بمحافظتي أسيوط والمنيا لدعم التعزيز الطبي بمستشفيات سوهاج.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت فور وقوع الحادث إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم.
وزيرة الصحة تطمئن على حالة مصابي حادث قطاري سوهاج بمستشفى طهطا العام
وزيرة الصحة تطمئن على حالة مصابي حادث قطاري سوهاج بمستشفى طهطا العام
وزيرة الصحة تطمئن على حالة مصابي حادث قطاري سوهاج بمستشفى طهطا العام
وزيرة الصحة تطمئن على حالة مصابي حادث قطاري سوهاج بمستشفى طهطا العام

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