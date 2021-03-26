Advertisements

عاجل - نجم الأهلي يُغادر معسكر منتخب مصر للإصابة

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

غادر أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكر منتخب مصر اليوم الجمعة بعد تأكد عدم لحاقه بمباراة جزر القمر المقبلة.

ويعاني أيمن أشرف من الإصابة بخشونة في الركبة وهي التي حرمت اللاعب من المشاركة في مباراة كينيا بالأمس وستحرمه أيضا من مباراة جزر القمر المقرر لها يوم الاثنين المقبل.

ووافق الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري على خروج اللاعب من معسكر الفراعنة من أجل استكمال برنامجه العلاجي في ناديه.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جزر القمر يوم الاثنين المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر كينيا جزر القمر الاهلي أيمن أشرف

أخبار تهمك

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

منذ أقل من نصف ساعة

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ ساعتين و 40 دقيقة

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يُغادر معسكر منتخب مصر للإصابة

منذ أقل من نصف ساعة

بعلامة الذبح.. شاهد| فيديو على "تيك توك" لشاب يعبث بعجل أحد القطارات

منذ أقل من ساعتين

مهاب مميش عن "السفينة الجانحة": "بلد عائمة"

منذ ساعتين

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ يوم

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

لابورتا يُضحي بهذا الثلاثي لخطف صفقة ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

انتهي الأمر.. زيدان يحسم مصير هازارد من الرحيل

منذ ساعة و 8 دقيقة

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ أقل من ساعة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

فايلر يصطحب الثنائي الغائب عن مواجهة الزمالك للإسكندرية

موعد مباراة مصر وكينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية

حمدي فتحي يغادر معسكر منتخب مصر

بعد خروج صلاح.. تعرف على قائمة الفراعنة لمواجهة كينيا وجزر القمر

أخبار محمد صلاح اليوم 13 نوفمبر: ليفربول يحدد بديل ناري لصلاح.. ونتائج مخيبة لمنتخب مصر في غياب الفرعون المصري

عاجل.. إصابة قوية لنجم منتخب مصر قبل موقعة جزر القمر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:13 م

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

06:01 م

انتهي الأمر.. زيدان يحسم مصير هازارد من الرحيل

09:02 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

02:17 م

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها