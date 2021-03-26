عاجل - نجم الأهلي يُغادر معسكر منتخب مصر للإصابة





غادر أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكر منتخب مصر اليوم الجمعة بعد تأكد عدم لحاقه بمباراة جزر القمر المقبلة.





ويعاني أيمن أشرف من الإصابة بخشونة في الركبة وهي التي حرمت اللاعب من المشاركة في مباراة كينيا بالأمس وستحرمه أيضا من مباراة جزر القمر المقرر لها يوم الاثنين المقبل.





ووافق الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري على خروج اللاعب من معسكر الفراعنة من أجل استكمال برنامجه العلاجي في ناديه.





ويستعد منتخب مصر لمواجهة جزر القمر يوم الاثنين المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021.