‏الباز يكشف سبب غياب وزير النقل عن مؤتمر الحكومة حول حادث القطار

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الباز يكشف سبب غياب وزير النقل عن مؤتمر الحكومة حول حادث القطار
الجمعة 26/مارس/2021 - 11:20 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز، إن كامل الوزير، وزير النقل، غاب عن مؤتمر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حول حادث قطاري سوهاج بسبب وجوده في مكان وقوع الحادث.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن البعض توقع أن كامل الوزير غاب عن المؤتمر الصحفي بسبب أن هناك حالة غضب منه بعد حادث قطاري سوهاج.
ولفت "الباز"، إلى أن حادث قطاري سوهاج حدث في منطقة جاري فيها التطوير بالفعل، منوها أن تطوير السكة الحديد من المفترض أن ينتج عنه تقليل لحوادث القطارات.
كانت محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، بدائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، قد شهدت حادث تصادم قطارين، مما أدى إلى انقلاب عربتي أحد القطارين بالإضافة إلى انقلاب جرار خاص بقطار 2011 وعربة أخرى.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتوجه لمكان الحادث وبالفعل توجه بصحبة 5 وزراء آخرين وهم وزراء النقل والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والصحة، لتقديم الدعم اللازم من مكان الحدث.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن البعض توقع أن كامل الوزير غاب عن المؤتمر الصحفي بسبب أن هناك حالة غضب منه بعد حادث قطاري سوهاج.
ولفت "الباز"، إلى أن حادث قطاري سوهاج حدث في منطقة جاري فيها التطوير بالفعل، منوها أن تطوير السكة الحديد من المفترض أن ينتج عنه تقليل لحوادث القطارات.
كانت محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، بدائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، قد شهدت حادث تصادم قطارين، مما أدى إلى انقلاب عربتي أحد القطارين بالإضافة إلى انقلاب جرار خاص بقطار 2011 وعربة أخرى.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتوجه لمكان الحادث وبالفعل توجه بصحبة 5 وزراء آخرين وهم وزراء النقل والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والصحة، لتقديم الدعم اللازم من مكان الحدث.
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