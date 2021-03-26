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‏الباز يكشف سبب غياب وزير النقل عن مؤتمر الحكومة حول حادث القطار

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز، إن كامل الوزير، وزير النقل، غاب عن مؤتمر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حول حادث قطاري سوهاج بسبب وجوده في مكان وقوع الحادث.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن البعض توقع أن كامل الوزير غاب عن المؤتمر الصحفي بسبب أن هناك حالة غضب منه بعد حادث قطاري سوهاج.

ولفت "الباز"، إلى أن حادث قطاري سوهاج حدث في منطقة جاري فيها التطوير بالفعل، منوها أن تطوير السكة الحديد من المفترض أن ينتج عنه تقليل لحوادث القطارات.

كانت محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، بدائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، قد شهدت حادث تصادم قطارين، مما أدى إلى انقلاب عربتي أحد القطارين بالإضافة إلى انقلاب جرار خاص بقطار 2011 وعربة أخرى.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتوجه لمكان الحادث وبالفعل توجه بصحبة 5 وزراء آخرين وهم وزراء النقل والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والصحة، لتقديم الدعم اللازم من مكان الحدث.

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