وفاة الشيخ حمدان بن راشد وارتفاع عدد وفيات كورونا.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت 20 مارس 2021، وحتى اليوم الجمعة 26 مارس 2021:



بدء تنفيذ إغلاق شامل لوقف موجة كورونا الثالثة في باريس



نفذت السلطات الفرنسية، يوم السبت الماضي، إغلاقًا لمدة شهر في باريس ومناطق فرنسية أخرى، للتغلب على موجة ثالثة من الإصابات.



وقالت السلطات الفرنسية، إن نحو ثلث 67 مليون شخص يعيشون في البلاد بالإجراءات الأكثر صرامة التي دخلت حيز التنفيذ.



وأوضحت فرنسا، إن الإغلاق سيكون أخف من عمليات الإغلاق السابقة.



وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة في غضون أسبوع مؤخرًا إلى حوالي 450 إصابة في منطقة باريس الكبرى.



البرلمان العراقي يقدم طلبا لحل نفسه



أعلن قادة الكتل السياسية العراقية، يوم السبت الماضي، التقدم بطلب لحل البرلمان في 9 أكتوبر المقبل لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة.



وقال رئيس كتلة سائرون البرلمانية العراقية نبيل الطرفي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نواب من كتل مختلفة إن الأسبوع المقبل سيكون موعد التصويت على قرار حل مجلس النواب.



وأوضح الطرفي أن العراق يشهد أحداث متسارعة ومتغيرات مهمة وانعطافات سياسية واجتماعية مهمة ما جعل القوى السياسية أمام مسؤوليات تحتم عليها الشروع بخريطة طريق، لذا قرروا الذهاب الى انتخابات مبكرة تكون بداية لمرحلة جديدة من العمل السياسي لتكتسب شرعيتها من صناديق الاقتراع.



وقال البرلماني العراقي إنهم تقدموا اليوم بطلب موقع عليه أكثر من 172 نائبا لحل البرلمان بالتاسع من أكتوبر المقبل على أن تجرى الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من الشهر ذاته وعلى رئيس الجمهورية إصدار مرسوم جمهوري لتحديد الموعد أعلاه.



إصابة رئيس الوزراء الباكستاني بكورونا



أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، يوم السبت الماضي، إصابة رئيس الوزراء عمران خان بفيروس كورونا المستجد.



وأكدت وسائل إعلام باكستانية، أن إقليم السند ما زال الأكثر تضررا من الجائحة.



البيت الأبيض يقيل 5 من موظفيه



أقال البيت الأبيض، خمسة من موظفيه بسبب تعاطي "الماريجوانا"، بالرغم من الكشف عن سياسة جديدة منذ أسابيع، أكثر تساهلا، حول الاستخدام السابق لهذا المخدر، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.



وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر، أكدت فيها فصل هؤلاء الموظفين الخمسة.



ولفتت صحيفة "دايلي بيست"، إلى أنه "تم وقف عشرات الموظفين عن العمل، أو طلب منهم الاستقالة، أو وضعهم في برنامج عمل عن بعد، بسبب استخدامهم الماريخوانا في الماضي".



وكانت جين بساكي، قالت عبر سلسلة تغريدات لها: "أعلنا قبل بضعة أسابيع أن البيت الأبيض قد عمل مع جهاز الأمن لتحديث السياسات لضمان أن استخدام الماريجوانا في الماضي لن يؤدي تلقائيا إلى استبعاد الموظفين من العمل في البيت الأبيض".



وأضافت جين بساكي: "خلاصة القول، هي إن من بين مئات الأشخاص الذين تم تعيينهم، لم يعد خمسة أشخاص، ممن بدأوا العمل في البيت الأبيض، يعملون نتيجة لهذه السياسة".



إصابة وزيرة الثقافة الفرنسية بفيروس كورونا



أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، يوم الأحد الماضي، إصابة وزيرة الثقافة روزلين باشلو، بفيروس كورونا المستجد.



وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية، عبر حسابها على موقع تويتر: "بعد أن ظهرت على أعراض تنفسية، أجريت فحصا أكد إصابتى بفيروس كورونا المستجد".



وأضافت الوزيرة الفرنسية: "أثناء تواجدى فى العزل، سأقوم بتعديل الجدول الزمنى الخاص بى للأسبوع القادم. سأوافيكم بالمزيد من الأخبار بشكل منتظم".



وقد غادرت باشلو، العمل الوزاري منذ عام 2012، ثم عادت فى يوليو 2020 إلى الحكومة الفرنسية من باب وزارة الثقافة.



اعتقال 11 داعشيا في العراق



اعتقل جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الإثنين الماضي، 11 عنصرا من تنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من محافظة نينوى بشمال البلاد، التي كانت "عاصمة الخلافة" بالنسبة للتنظيم.



وأصدر جهاز الأمن الوطني العراقي، بيانًا قال فيه إن "أحد الإرهابيين كان يعمل بصفة مقاتل في ديوان الجند، فيما توزعت مهام الآخرين بديواني الغنائم والحسبة ضمن ما يسمى بولايتي نينوى ودجلة الإرهابيتين".



وأضاف البيان: "تم تدوين اقوال المتهمين أصوليا بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلا عن مواجهة واستهداف القوات الأمنية بالعبوات أثناء معارك التحرير".



ارتفاع أعداد وفيات كورونا مجددا



أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، أن مؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا على أساس أسبوعي شهد ارتفاعا لأول مرة منذ 6 أسابيع.



وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ للمنظمة، خبيرة الأمراض المعدية، ماريا فان كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي: "أريد أن أذكر بأنه مرت 6 أسابيع تقريبا حيث شهدنا انخفاضا في الوفيات... والأسبوع الماضي، بدأنا نشهد زيادة طفيفة في الوفيات في جميع أنحاء العالم، وهذا أمر متوقع إذا رأينا حالات إصابة متزايدة. لكن هذه أيضا علامة مقلقة".



وأضافت فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني المعني بمكافحة "كوفيد-19" في منظمة الصحة العالمية، أن الزيادة في عدد حالات الوفاة بالفيروس جاءت بعد الأسبوع الـ5 على التوالي من ارتفاع الإصابات المؤكدة في جميع أنحاء العالم.



وأشارت إلى أن عدد حالات الإصابة المسجلة ارتفع في 4 من أقاليم منظمة الصحة العالمية الـ6، على الرغم من وجود اختلافات كبيرة داخل كل إقليم.



محمد بن راشد يقرر إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل



قرر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل، استعدادا لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة.



وجاء إعلان الشيخ محمد بن راشد، بعدما ترأس، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا لمجلس دبي، بحضور حمدان بن محمد، ومكتوم بن محمد، حيث تم الكشف عن مجموعة من القرارات الهامة.



وأوضح الشيخ بن راشد، في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل استعدادا لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة، حكومة دبي ستكون أكثر مرونة وكفاءة.. وأقدر على التعامل مع خارطة المتغيرات المستجدة».



وأضاف أن القرار الثاني شمل «إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي، وتشكيل 3 غرف تجارة للإمارة وهي غرفة تجارة دبي وغرفة دبي للتجارة العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي. وتغيير منظومة العمل في الغرف لتكون الذراع الاقتصادي الأهم للإمارة في بناء قطاعات جديدة وترسيخ دورها التجاري العالمي».



عبير موسى تتعرض للضرب داخل مبنى البرلمان التونسي



قالت زعيمة حزب الدستوري الحر، عبير موسي، اليوم الثلاثاء، إنها تعرضت للضرب والتعنيف داخل مبنى البرلمان، منبهة إلى انزلاقات خطيرة داخل المؤسسة التشريعية في ظل سطوة الإخوان.



وبحسب "سكاي نيوز عربية"، تحدثت موسي، خلال بث مباشر على موقع "فيسبوك"، عن تعرضها لهذا الاعتداء في أحد ممرات مبنى البرلمان، مشيرة إلى مساع دؤوبة لأجل "إخراس صوتها".



ونددت عبير موسي، بالمضايقات والتهديدات التي يتعرضُ لها نواب آخرون من الحزب الدستوري الحر، في مساع إلى عرقلة القيام بعملهم في البرلمان.



وأضافت موسي، أن ثمة سعيا إلى التضييق على الدستوري الحر في كل شيء، حتى يخلو المجال للآخرين، في إشارة إلى الإخوان، "كي يبيعُوا البلاد".



وفاة الشيخ حمدان بن راشد



توفي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ووزير المالية الإماراتي، عن عمر يناهز 75 عامًا.



شغل الشيخ حمدان منصب وزير المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1971 وبقي في منصبه حتى وفاته.



وكان بن راشد قد أصيب بوعكة صحية خلال الأشهر القليلة الماضية وخضع لعملية جراحية خارج البلاد في أكتوبر الماضي.



وأعلنت إمارة دبي الحداد لمدة 10 أيام مع تنكيس الأعلام اعتبارا من يوم الأربعاء وإغلاق المؤسسات الحكومية في الإمارة لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم الخميس.



التحالف يدمر 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية



أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثيين تجاه المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية.



وذكر التحالف العربي- فى بيان مساء اليوم الخميس- أنه تم رصد نشاط حوثي معاد، بإطلاق طائرات دون طيار مفخخة تجاه المملكة من مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية.



وفى وقت سابق أفاد تحالف دعم الشرعية فى اليمن بسقوط صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثييين تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة السعودية.



وقال العقيد ركن تركي المالكي المتحدث بإسم التحالف العربي- في بيان الأسبوع الماضي-: إن الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخين بالستيين تجاه مدينة خميس مشيط، مضيفا: "الصاروخان سقطا بمنطقتين حدوديتين خاليتين وغير مأهولتين"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس ".



وأضاف:"إن الصاروخين الباليستيين أطلقا من مدينة صعدة باستخدام الأعيان المدنية".



وأكد المالكي، استمرار الميليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني، وتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.



العثور على مواد كيميائية خطرة في منشآت نفطية بلبنان



أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، اليوم الجمعة، عن وجود مواد كيميائية خطرة في منشآت نفطية في الزهراني بجنوب البلاد.



وقال دياب، إن تقرير شركة كومبيليفت الألمانية أشار إلى وجود مواد كيميائية خطرة في منشآت نفطية في الزهراني بجنوب البلاد.



ونقل بيان صادر عن المجلس الأعلى للدفاع عن دياب قوله إن الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية راجعت تقرير الشركة وخلصت إلى أن "هذه المواد هي مواد نووية عالية النقاوة، ويشكل وجودها خطرًا".



وأضاف دياب في البيان أن الأمر يحتاج للمناقشة الفورية، وينبغي التعامل معه على وجه السرعة.



وقد تم تكليف وزير الطاقة بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لاسيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط أو أي أمكنة أخرى".



كما تم "تكليف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية استكمال الاتصالات لإيجاد حل نهائي لنفايات الطاقة المشعة المخزنة في مقر الهيئة".