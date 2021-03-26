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وزيرة الصحة توجه بإرسال فرق طبية لتقديم الدعم النفسي لمصابي حادث سوهاج وأسرهم

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:56 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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حرصت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الجمعة، على التحدث مع المصابين وذويهم بمستشفى طهطا العام، للاطمئنان على حالتهم الصحية، وأكدت لهم توفير كافة سبل الدعم والرعاية الطبية للمصابين، داعية لهم بالشفاء العاجل.

ولفت متحدث وزارة الصحة إلى أن مستشفى طهطا العام هى أقرب مستشفي لموقع الحادث كما أنها استقبلت أكبر عدد من المصابين، حيث استقبل المستشفي 52 مصابًا، مؤكدًا أن جميع المصابين بالمستشفيات يتلقون العلاج الرعاية الطبية اللازمة، كما لفت إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأضاف أن الوزيرة وجهت الدكتورة منن عبد المقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، بإرسال فرق طبية متخصصة لتقديم الدعم النفسي للمصابين بالمستشفيات وأسرهم.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت الشكر للأطقم الطبية ورجال الإسعاف، مشيدة بآدائهم البطولي في تقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمصابي الحادث.

وتابع أن الوزيرة أكدت أنه تم وصول 52 فريق طبي من محافظة القاهرة إلى سوهاج في تخصصات جراحات (القلب والعظام والأنف والأذن والوجه والفكين، والأوعية الدموية) بالإضافة إلى أطباء تخدير وعناية مركزة، على متن طائرتين وبرفقتهم شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى وصول 15 فريق طبي من محافظة أسيوط، و20 فريق طبي من محافظة المنيا وذلك لدعم التعزيزات الطبية بمستشفيات سوهاج وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

جاء ذلك أثناء تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الجمعة، يرافقها عدد من أعضاء مجلس النواب عن دوائر محافظة سوهاج، والدكتور مصطفي غنيمة، مساعد الوزيرة للطب العلاجي، الحالة الصحية لمصابي حادث قطاري سوهاج بمستشفى طهطا العام، حيث أسفر الحادث عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 165 آخرين.

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