مهاب مميش: مشروع قناة السويس الجديدة أوقفت مشروعات لقنوات جديدة بالمنطقة



وأشار "مميش"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن كل هذه المشروعات توقفت عندما بدأت مصر تنفذ قناة السويس الجديدة، حيث أصبحت قناة السويس أسهل وأسرع ممر ملاحي.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانىء البحرية، أن إنشاء مناطق اقتصادية بقناة السويس صائبة وناجحة، وستتم على اكمل وجه.

وأشار "مميش"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن كل هذه المشروعات توقفت عندما بدأت مصر تنفذ قناة السويس الجديدة، حيث أصبحت قناة السويس أسهل وأسرع ممر ملاحي.

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانىء البحرية، إنه عندما توجهت الدولة المصرية لتطوير قناة السويس كان هناك مشروعات لقنوات جديدة بالمنطقة، ومنها قناة إسرائيلية.