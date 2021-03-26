بعثة المنتخب تعود كاملة للقاهرة باستثناء هذا اللاعب

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري، عودة جميع اللاعبين المحترفين رفقة البعثة المصرية من كينيا إلى القاهرة، في طائرة خاصة، بعد مواجهة كينيا في الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا.













وأكد مصدر داخل الجهاز الفني في تصريحات صحفية، أن المحترفين يعودون مع بعثة الفراعنة إلى القاهرة باستثناء أحمد حجازي حسب الاتفاق مع ناديه اتحاد جدة السعودي.





وتابع المصدر بأنه لا صحة لما تردد عن سفر بعض المحترفين مباشرة من كينيا إلى أنديتهم، مشيرًا إلى أن البعثة ستعود بالكامل إلى القاهرة استعدادا لمباراة جزر القمر الأخيرة في التصفيات.









يذكر أن منتخب مصر قد تعادل مع نظيره الكيني، بنتيجة (1-1)، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ويضمن التأهل إلى الكان للمرة الـ25 في تاريخه.



