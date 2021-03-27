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الباز مهاجما "السكة الحديد": "دم المصريين ليس رخيصا"

السبت 27/مارس/2021 - 05:11 ص
حادث قطاري سوهاج
حادث قطاري سوهاج
داليا الحسين
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انتقد الإعلامي محمد الباز، بيان هيئة السكة الحديدية بشان حادث تصادم قطاري سوهاج، واصفا إياه بالبيان المتسرع، والذي صدر دون تثبت أو تأكد من الهيئة.

وأوضح الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن الباين ذكر عبارة ان جهولين سحبوا بلف الخطر للقطار فتوقف، وهو ما تسبب في هذا الحادث، وهذا الكلام غير دقيق وصدر دون تحري او بحث أو تحقيق في الحادث، وكأنا بلهيئة همها الوحيد هو نفي المسؤولية عنها.

وواصل أن ما يجب أن نتوقف عنده في هذه الحادثة، هو أن الدولة يجب ان تعلم مؤسساتها كيف تكون مسؤولة، فما صدر عن هيئة السكة الحديدية هو سلوك من بقايا الدولة القديمة، والعصور السابقة، فكان من الممكن أن تصدر الهيئة هذا البيان لنفي المسؤولية عنها وتبرئة نفسها.

واستكمل أن دم المصريين ليس رخيصا والحفاظ على حق الناس يكون بمحاسبة المسؤول وتوقيع العقاب عليه، وضمان عدم تكرار هذا الحادث.

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