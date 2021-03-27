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الباز مهاجما "السكة الحديد": "دم المصريين ليس رخيصا"
السبت 27/مارس/2021 - 05:11 ص
داليا الحسين
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انتقد الإعلامي محمد الباز، بيان هيئة السكة الحديدية بشان حادث تصادم قطاري سوهاج، واصفا إياه بالبيان المتسرع، والذي صدر دون تثبت أو تأكد من الهيئة.
وأوضح الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن الباين ذكر عبارة ان جهولين سحبوا بلف الخطر للقطار فتوقف، وهو ما تسبب في هذا الحادث، وهذا الكلام غير دقيق وصدر دون تحري او بحث أو تحقيق في الحادث، وكأنا بلهيئة همها الوحيد هو نفي المسؤولية عنها.
وواصل أن ما يجب أن نتوقف عنده في هذه الحادثة، هو أن الدولة يجب ان تعلم مؤسساتها كيف تكون مسؤولة، فما صدر عن هيئة السكة الحديدية هو سلوك من بقايا الدولة القديمة، والعصور السابقة، فكان من الممكن أن تصدر الهيئة هذا البيان لنفي المسؤولية عنها وتبرئة نفسها.
واستكمل أن دم المصريين ليس رخيصا والحفاظ على حق الناس يكون بمحاسبة المسؤول وتوقيع العقاب عليه، وضمان عدم تكرار هذا الحادث.
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