Advertisements

حقيقة فتح "بلف الخطر" بقطاري سوهاج من قبل مجهولين (فيديو)

السبت 27/مارس/2021 - 06:41 ص
حادث قطاري سوهاج
حادث قطاري سوهاج
داليا الحسين
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى، إن بيان هيئة السكة الحديد عن اتهام مجهولين بفتح بلف الخطر في قطاري سوهاج أنه المتسبب في حادث تصادم القطارين ظهر الجمعة، أنه بيان غريب واتهامات من غير تحقيق.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هيئة السكة الحديد استعجلت في إصدار بيان بشأن أسباب حادث تصادم قطاري سوهاج قائلًا إنه تم إلقاء المسئولية دون وجود لجان متخصصة تكشف حقيقة ما حدث.

وتابع أن بيان هيئة السكة الحديد جاء كالتالي: « أثناء مسير قطار 157 مميز (الأقصر - الإسكندرية) ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار، وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بموخرة آخر عربة بقطار 157 ما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011، وعربة القوى، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات».

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن هيئة السكة الحديد يجب أن تمتلك معلومات أو فيديو يثب صحة البيان الصادر عنها بشأن أسباب حدوث حادث تصادم قطاري سوهاج، موضحا أن هذا البيان تم إصداره بعد وقوع حادث التصادم بساعتين دون وجود تحقيقات من جانب النيابة العامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطاري سوهاج حادث قطاري سوهاج بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

منذ حوالي 10 ساعات

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 13 ساعة

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تستمر في الارتفاع والوفيات تنخفض (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يضحي بـ3 لاعبين من أجل صفقة القناص

منذ أقل من ساعة

موليكا يظهر بقميص الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ يوم

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ حوالي 12 ساعة

دورتموند يحدد سعر بيع هالاند

منذ حوالي 4 ساعات

محمد صلاح ينعي شهداء قطار الصعيد

منذ حوالي 8 ساعات

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يتحرك ضد حسام البدري

منذ حوالي 5 ساعات

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

التفاصيل الكاملة لحادث قطارى سوهاج.. السكة الحديد: مجهولون فتحوا بلف الخطر

عاجل.. النائب العام يصل موقع حادث قطاري سوهاج

كندة علوش تنعى ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج

تامر حسني ينعى ضحايا حادث تصادم قطار سوهاج

"سلطان الطرب" جورج وسوف ينعى ضحايا حادث القطار

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:18 ص

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

06:01 م

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

09:13 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

02:17 م

دورتموند يحدد سعر بيع هالاند

03:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها