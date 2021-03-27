حقيقة فتح "بلف الخطر" بقطاري سوهاج من قبل مجهولين (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بيان هيئة السكة الحديد عن اتهام مجهولين بفتح بلف الخطر في قطاري سوهاج أنه المتسبب في حادث تصادم القطارين ظهر الجمعة، أنه بيان غريب واتهامات من غير تحقيق.





وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هيئة السكة الحديد استعجلت في إصدار بيان بشأن أسباب حادث تصادم قطاري سوهاج قائلًا إنه تم إلقاء المسئولية دون وجود لجان متخصصة تكشف حقيقة ما حدث.





وتابع أن بيان هيئة السكة الحديد جاء كالتالي: « أثناء مسير قطار 157 مميز (الأقصر - الإسكندرية) ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار، وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بموخرة آخر عربة بقطار 157 ما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011، وعربة القوى، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات».



