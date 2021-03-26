بعد العروض المغرية.. الأهلي يحسم مصير نجمه من الرحيل

حسم مسؤولو النادي الأهلي موقفهم من رحيل المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر في نهاية الموسم.





ويقدم بدر بانون مستوى مميز مع النادي الأهلي منذ الانتقال إلى صفوفه قادما من الرجاء المغربي حيص أصبح واحدًا من أبرز اللاعبين في تشكيل الفريق الأحمر.





وتلقى اللاعب الدولي المغربي عددا من العروض الخليجية في الفترة الماضية بعدما تألق بشكل مميز مع النادي الأهلي.





وأبلغ مسؤولو النادي الأهلي اللاعب رفضهم رحيله عن النادي الأحمر مهما كانت الإغراءات المادية وأكدوا تمسكهم به وأنه أحد العناصر المهمة في تشكيل الفريق الأحمر.





ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها يوم 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.