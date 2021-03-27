Advertisements
عمرو أديب: "اللي يمسك وزارة النقل في مصر شهيد"
السبت 27/مارس/2021 - 05:12 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب الإعلامي عمرو أديب، على حادث تصادم قطاري سوهاج، "عايزين نفهم، من الصبح لأخر اليوم كل الناس اتكلمت ماعدا وزير النقل.. اعطوا له فرصة يتكلم".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "لازم نحط الناس في الصور"، معتبرا أن حوادث القطار أصبحت ظاهرة مصرية تاريخية، ويقترب من مصر دولة الهند، مضيفا: "اللي يمسك وزارة النقل في مصر شهيد".
وتابع، "وزير النقل حالته صعبه، وماسك كرة نار"، لافتا إلى أنه لا يحب في مصر حالة "إحنا ليه كده... لازم نشوف الموضوع، واللي غلط يتاسب"، مستطردا: "كلنا نروح ومصر تبقى".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements