رضا إدريس مطلوب على جوجل بعد تصريحاته عن محمد رمضان

تصدر الفنان رضا إدريس اليوم الجمعة الموافق الـ26 من مارس 2021، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، وذلك بعد حديثه عن محمد رمضان ومساعدته له.





رضا إدريس





وفاجأ رضا إدريس الجمهور بالبكاء الشديد، وهو يؤكد أنه من ساعد محمد رمضان في بداية حياته الفنية، بينما لم يرد له الأخير هذا "الجميل" ولو بالعمل معه.





استضافة رضا إدريس





وحل رضا إدريس ضيفاً في إحدى القنوات، حيث كشف تقديمه محمد رمضان للمشاركة في مسرحية من بطولة سعيد صالح "قاعدين ليه"، والتي تم عرضها في عام 2005.





تصريحات رضا إدريس





ونفى أحد المشاركين في المسرحية ما قاله رضا إدريس بشأنم تقديمه محمد رمضان للنجم سعيد صالح، مشيراً إلى أنه لم يرحب برمضان بعكس ما قال.





نفي ما قاله رضا إدريس





وأضاف أن رضا إدريس غضب كثيراً عندما زاد وقت ظهور محمد رمضان في المسرحية من 5 دقائق إلى 20، وهو ما سيؤخر الأول عن أعماله الأخرى.





المشاركون مع رضا إدريس





كما رد أحد المشاركين على كلمات رضا إدريس بأن الأخير كان دائم السخرية من محمد رمضان، وكان يطلب منه إنهاء فقرته بسرعة، وكان فخورا جدا بنفسه، ودائم التهكم على رمضان.





تصريحات رضا إدريس





وانتشرت تصريحات رضا إدريس عن محمد رمضان بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتداولها الرواد، واختلفت الأراء المؤيدة والنافية لم تم رصده.





معلومات عن رضا إدريس





ولد رضا إدريس في 26 يناير 1960 حيث شارك في العديد من الأعمال الفنية مابين أفلام ومسلسلات ومسرحيات وغيرها من الأعمال الفنية وشارك في فيلم الإمبراطور وضد الحكومة مع الراحل أحمد زكي وحلّق حوش والباشا تلميذ.







