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استشاري مناعة: الموجة الثالثة لكورونا عنيفة وشرسة

السبت 27/مارس/2021 - 06:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن مصر لديها كافة الإمكانيات لإنتاج لقاح كورونا الصيني، وتقوم بنقل الخبرات الصينية حاليًا للبدء في تصنيع اللقاح.

وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مصر ستكون الدول المصدرة للقاح الصيني الخاص بكورونا لدول القارة الإفريقية.

وأكد  استشاري الحساسية والمناعة، أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا عنيفة جدًا وشرسة جدًا، لافتًا إلى أن التطعيم سيصبح ذو قيمة إذا حصلت عليه دول ودول أخرى لم تحصل عليه، وسيتحور الفيروس وقتها.

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لقاح كورونا الصيني كورونا فيروس كورونا الموجة الثالثة

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