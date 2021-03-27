استشاري مناعة: الموجة الثالثة لكورونا عنيفة وشرسة

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن مصر لديها كافة الإمكانيات لإنتاج لقاح كورونا الصيني، وتقوم بنقل الخبرات الصينية حاليًا للبدء في تصنيع اللقاح.





وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مصر ستكون الدول المصدرة للقاح الصيني الخاص بكورونا لدول القارة الإفريقية.



