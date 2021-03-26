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لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفحات النادي المزورة على مواقع التواصل الإجتماعي

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التقدم ببلاغ غدا للنائب العام ضد بعض الصفحات والجروبات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدم اسم الزمالك بدون ترخيص أو موافقة من إدارة النادي وتقوم ببث الشائعات والأخبار المغلوطة حول فريق كرة القدم وفرق الألعاب الأخرى ومجلس إدارة النادي للعبث باستقرار النادي خلال هذه الفترة لأغراض ليست لها أي علاقة بمصلحة الكيان.

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة النادي أنها ستتصدى لأي محاولة لهدم استقرار النادي أو النيل من الفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء.

وطالب مجلس إدارة النادي الجماهير وأعضاء النادي بعدم الالتفات لهذه الصفحات التي تسعى لهدم استقرار كيان نادي الزمالك العريق والحصول على المعلومات الخاصة بالنادي من المصادر الرسمية.

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