لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفحات النادي المزورة على مواقع التواصل الإجتماعي

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التقدم ببلاغ غدا للنائب العام ضد بعض الصفحات والجروبات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدم اسم الزمالك بدون ترخيص أو موافقة من إدارة النادي وتقوم ببث الشائعات والأخبار المغلوطة حول فريق كرة القدم وفرق الألعاب الأخرى ومجلس إدارة النادي للعبث باستقرار النادي خلال هذه الفترة لأغراض ليست لها أي علاقة بمصلحة الكيان.





وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة النادي أنها ستتصدى لأي محاولة لهدم استقرار النادي أو النيل من الفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء.



