وزير النقل يزور مصابي حادث قطاري سوهاج ويتعهد بمحاسبة المقصرين

عقب تفقده لموقع حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع اليوم الجمعة، توجه الفريق مهندس كامل الوزير، إلى مستشفى سوهاج العام، للاطمئنان على حالة المصابين، والتأكد من تقديم الرعاية الطبية لهم.





وأكد وزير النقل، أن هناك تعليمات من رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء، بتقديم الرعاية الفائقة لكل المصابين، مشددا على أنه ستجري محاسبة المقصرين، أو المخطئين.





وتمنى وزير النقل، الشفاء العاجل للمصابين، كما عبر عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، داعيا الله ان يلهمهم الصبر والسلوان.



