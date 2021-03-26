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تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
الفجر
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أطلقت رابطة إنتي الأهم الرياضية، رسميًا اليوم الرياضي للمرأة المصرية تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس جمهورية مصر العربية، ليتم إدراجه ضمن أجندة شهر المرأة في مارس من كل عام، وذلك بالمدينة الرياضية بحي الأسمرات الجديد بحضور وزير الشباب والرياضة د اشرف صبحي والعديد من نائبات مجلس النواب والشيوخ.

وتم تدشين هذا اليوم بين وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الادارة المركزية للتنمية الرياضية ورابطة انتي الأهم الرياضية.

ورفض وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، إقامة أي احتفالات تخص تدشين اليوم الرياضي للمرأة المصرية اليوم، حدادًا على أرواح شهداء قطار سوهاج حيث أصر على تقديم العزاء واكتفى بالإعلان عن تدشين اليوم رسميًا وألغى كافة الفعاليات التي تخص الاحتفالات.

وتعد رابطة إنتي الأهم الرياضية وهي الأولى من نوعها في مصر، من أجل دعم وتمكين المرآة المصرية في الرياضة بكافة أنواعها داخل المجتمع المصري وتقديم الدعم لها مع إعداد كوادر رياضية مصرية وتذليل الصعاب لها وذلك إعمالًا بتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بدعم وتمكين المرآة المصرية في كافة المجالات.

ويشارك في الحملة الدكتورة سحر عبد الحق رئيس رابطة إنتي الأهم الرياضية والدكتورة حياة خطاب نائب رئيس الحملة واعضاء الحملة الدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والأستاذة مرفت حسنين رئيس لجنة المرأة باللجنة الأولمبية المصرية والدكتورة إيمان حسن نائب الاتحاد الرياضي بوزارة التربية والتعليم، والكاتب الصحفي أيمن بدرة نائب رئيس اتحاد الرياضة الثقافية والدكتور عمرو حسن رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة والأستاذ صلاح كمال نائب رئيس مؤسسة سفراء العمل التطوعي والصحفية إسراء شاكر المنسق العام للحملة، والدكتورة رحاب فخراني.

وتهدف رابطة "إنتي الأهم" الرياضية لإطلاق عدد من الفعاليات الفترة المقبلة للمرأة الرياضية المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية من أجل تمكين الفتيات رياضيًا ودعم الأبطال بأولمبياد طوكيو وصناعة وتبني الأبطال الرياضيين، وتشكيل روابط تشجيعية نسائية للسيدات في كل الأندية المصرية وإقامة معسكرات رياضية نسائية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة النسائية في كافة المحافظات بالإضافة إلى تشجيع وتبني البطلات الرياضيات متحدي الإعاقة في مصر بالتعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية.
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية
تحت رعاية قرينة الرئيس .. إطلاق حملة "إنتي الأهم الرياضية" للمرأة المصرية

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