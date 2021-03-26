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"شباب الصحفيين" تنعى شهداء حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
الفجر
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نعت جبهة شباب الصحفيين شهداء مصر الأبرار في حادث تصادم قطاري سوهاج..داعية المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمتة ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره نقدم خالص التعازي إلي أسر الشهداء متمنيين الشفاء العاجل إلي كل المصابين في هذا الحادث الأليم وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم من كل سوء.

وناشدت الجبهة كل الزملاء في مختلف الصحف والمواقع الإلكترونية تحري الدقة في نشر البيانات عن هذا الحادث والحصول على المعلومات من الجهات الرسمية المختصة.

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