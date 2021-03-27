أستاذ نقل عن حادث قطاري سوهاج: مُتوقع (فيديو)

قال المهندس أسامة عقيل، أستاذ النقل بجامعة عين شمس، إ حادث تصادم قطاري سوهاج حادث متوقع، وأن حوادث القطارات لن تتوقف وسنستقبل حوادث قطارات أخرى، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية في السكك الحديدية هي فترة تطوير ورفع الكفاءة، كما أن هناك 5200 كيلومتر من خطوط سكك حديدية للقطارات.





وأضاف "عقيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هناك فرق كبير بين التطوير والتحديث، إذ أن الفترة الحالية نحتاج لتحديث منطومة السكك الحديد بأكملها، كما أن الإشارات الإلكترونية ضرورة، موضحًا أن تحديث مرفق السكك الحديد سيستمر طويلًا، وأخطر شئ في منطومة السكك الحديدية هو العنصر البشري والإدارة.



